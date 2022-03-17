徵求新冠肺炎帶原者脫口罩四處咳嗽 男子po網徵人被法辦

陳男在臉書公開社團po文「徵新冠肺炎帶原者」，涉及恐嚇公眾罪，遭警方函送法辦。（擷取自臉書）

2022/03/17 09:13

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子與友人酒後，竟在臉書公開社團po文「徵新冠肺炎帶原者」，引發民眾恐慌，警方網路巡查發現，通知其到案說明，並依《刑法》涉及恐嚇公眾罪，將他函送。

警方表示，網路發達，訊息傳播無論是以何種形式，例如寄恐嚇信件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並且已造成大家因此感到恐懼，即可能觸犯《刑法》構成「恐嚇公眾罪」。

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陳男日前酒後在臉書po文「徵新冠肺炎帶原者，需陽性篩檢報告長期配合佳，有固定宿舍，包水包電短期兼職也可以，工作內容有三種方案給你選，第一種 到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次2000」等造成民眾恐慌，豐原警分局透過網路巡邏及科技偵查鎖定陳男，昨通知其到案說明，陳嫌坦承犯行，強調不知酒後開玩笑PO文造成社會恐慌，隨即撤文。

豐原警分局長劉安杰表示，傳媒時代來臨，真假訊息在網路平台四處流竄，民眾PO文前應謹守分際，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並造成大眾恐懼，這些行為其實都已觸法，更不可因個人一時的情緒抒發而做出威脅大眾生命安全的舉動，這不僅無法消除自己的情緒，還會造成社會資源的浪費，民眾可能會因此感到恐懼、生活受到影響，浪費司法資源，因此，大家在網路發文前一定要三思，不要因為一時衝動而害了自己，若發現網路假訊息及恐嚇貼文，請大家踴躍截圖檢舉，警方將究辦到底，創造優質網路空間。

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