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    首頁　>　社會

    16名政風高階主管宣誓 協辦葉世文案大將出任北市政風處長

    法務部長蔡清祥今在廉政署舉辦的16名新任政風高階主管聯合宣誓典禮上擔任監誓人，蔡清祥致詞時，勉勵台下新到任的政風主管，應擴大廉政團隊合作，達成人民有感的施政目標。 （記者錢利忠攝）

    法務部長蔡清祥今在廉政署舉辦的16名新任政風高階主管聯合宣誓典禮上擔任監誓人，蔡清祥致詞時，勉勵台下新到任的政風主管，應擴大廉政團隊合作，達成人民有感的施政目標。 （記者錢利忠攝）

    2022/03/16 11:15

    〔記者錢利忠／台北報導〕我國全球清廉印象指數去年排名上升至25名，創歷史新高，而反賄指數更是亞洲第一、國防廉潔指數則是世界第6，也是我國史上最佳成績，為期勉政風主管以嶄新思維為國家帶來廉政的新願景，法務部長蔡清祥今在廉政署舉辦的16名新任政風高階主管聯合宣誓典禮上擔任監誓人，蔡清祥致詞勉勵台下新到任的政風主管，應擴大廉政團隊合作，達成人民有感的施政目標。

    蔡清祥今天致詞時勉勵政風主管並提出幾大目標，包括「公私協力，延伸廉政網絡」、「勇於任事，展現廉能風範」、「風險控管，防貪先於肅貪」、「涵養專業，發揮團隊精神」、「傾聽民意，秉持服務精神」，希望各單位的政風主管能將這些目標落實於政風工作中，達成使人民有感的施政目標。

    新到任的16名政風高階主管中，以台北市政府政風處長林炤宏的資歷最受矚目，出身於調查局的林炤宏，曾擔任台北地檢署檢察事務官兼組長、財政部關務署政風室主任、北市府政風處副處長、司法院政風處副處長等政風主管職務；他在北檢檢察事務官任內，一度支援高檢署查黑中心調查前總統陳水扁所涉案件，調任廉政署北調組副組長期間，也參與偵辦前營建署長葉世文貪污案，支援調查矚目案件無數。

    16名新任政風高階主管名單分別為：行政院政風處長林煥淳、交通部政風處長丁國耀、經濟部政風處長吳滄俯、退輔會政風處長尹維治、衛福部政風處長許家錦、外交部政風處長周志信、科技部政風處長廖常新、環保署政風室主任王永福、金管會政風室主任陳范回、公平會政風室主任何定偉、國發會政風室主任洪銘宏、故宮博物院政風室主任趙莉菁、台北市政府政風處長林炤宏、桃園市政府政風處長許志雲、台南市政府政風處長高伯陽、花蓮縣政府政風處長葉清燊等人。

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