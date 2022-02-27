韓駐台代表訪法部:司法互助非常重要

法務部長蔡清祥（右）與韓國駐台代表鄭炳元（左）討論司法互助事宜。（記者吳政峰翻攝）

2022/02/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕韓國新任駐台代表鄭炳元去年底上任，日前拜會我國法務部長蔡清祥，雙方針對打擊犯罪與司法互助交換意見，並希望能共同維護人權，深化合作；鄭炳元說，雙邊人民交流的安全及司法互動非常重要。

蔡清祥本月廿三日接待鄭炳元，強調自己從擔任調查局局長以來，就相當重視司法外交議題，擔任法務部長後更陸續與波蘭、瑞士、丹麥、斯洛伐克等歐洲國家，簽署司法互助協議或協定，因為司法是打擊犯罪與實現正義的手段，我國在推拓司法外交版圖上不遺餘力，期盼鄭炳元任內能協助推動台韓司法互助及洽簽，以保障雙方國民權利，彰顯人道主義精神。

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鄭炳元回應，台韓關係日益密切，交流頻繁，台灣是韓國第五大貿易夥伴，疫情前雙方觀光交流多達兩百五十萬人，現有近一萬韓籍人士在台居留，韓國政府對維護人民權益相當重視，雙邊人民交流的安全及司法互動非常重要。

鄭炳元表示，他曾任職韓國外交部條約法律司，對於推動洽簽條約、協定亦有所心得，實務上有賴個案累積相關經驗，較有機會促成簽署，期盼雙邊個案互助能帶動未來合作，他將盡最大努力促成協商。

對此，蔡清祥認為，台韓間司法互助個案合作經驗良好，也累積相當數量，應已達足以洽簽相關司法合作協定的程度，盼雙方均能致力促成，為雙方國民謀求最大福祉。

本次拜訪，我方由國際及兩岸法律司副司長汪南均、調部辦事檢察官王珮儒與李旻真，陪同蔡清祥接見，並致贈象徵「福疊」的蝴蝶青花瓷器給鄭炳元。鄭炳元以華語說：「很高興見到部長」，期待台韓關係與司法合作能承先啟後。

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