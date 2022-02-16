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    首頁　>　社會

    檢協會提出新任檢察總長5人名單 蔡清祥：如實向總統報告

    法務部長蔡清祥表示，將如實向總統報告檢協會提名的五人。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥表示，將如實向總統報告檢協會提名的五人。（記者吳政峰攝）

    2022/02/16 22:49

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察總長江惠民5月7日卸任，檢察官協會10日舉辦接任人選票選，並提出得票前五名的名單，送總統府與法務部參考。法務部長蔡清祥16日被問到此事表示，屆時總統若向他垂詢五人的背景，他會如實報告。

    高檢署檢察長邢泰釗、最高檢主任蔡碧玉、法務部常務次長張斗輝、高檢署主任朱兆民、台北地檢署檢察長林邦樑（未排名得票順序）為本次基層檢察官票選出的前五名，檢協會17日將把名單送交總統府與法務部，以利之後的提名選薦作業。

    蔡清祥指出，感謝所有的檢察官支持檢協會所舉辦的檢察總長票選活動，這些基層檢察官的選擇與反應意見，他將如實地跟總統與行政院長報告，而若總統與閣揆有垂詢的話，他也會詳細說明這些候選人的個人特質、領導能力、辦案態度與績效。

    蔡清祥說明，新任檢察總長的人選，依照「法院組織法」規定，是由總統進行提名，送交立法院同意，因此後續的選薦作業流程是由總統府決定。

    檢協會本次投票率高達78%，為史上最高，得票數前五名的檢察官，均有相當的民意支持，故總統在進行選薦前，應會參考此份名單，再作成最終的提名決定。

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