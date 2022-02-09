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    部長的一天！4女大生法務部見習 跟拍蔡清祥累爆

    法務部長蔡清祥（右）致贈口罩紅包給見習生。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥（右）致贈口罩紅包給見習生。（記者吳政峰攝）

    2022/02/09 23:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕大學生陳品璇、張小曼、王語彤及李澄昀去年報名青年發展署的計畫，到法務部見習，突發奇想提案拍攝「部長的一天」。法務部長蔡清祥獲悉後，認為如何與年輕人溝通是門重要的課題，點頭同意入鏡，讓她們一路跟拍記錄，成果作品今天（9日）完成，於法務部公開發表。

    4名大學生去年選擇到法務部見習，由於法務部主管業務涉及艱深的法律事項，學生們初來乍到，完全不懂公部門如何運作，幸好部內由下到上均對她們非常禮遇，不吝回答問題，對於她們所提的意見也很重視，讓4個大女孩深感冷衙門的熱溫度。

    4人見習兩個月後，突發奇想，大膽提案直言想要記錄部長蔡清祥的一天。蔡清祥原本認為法務部是團隊，不應以他個人為主題，4個學生則不斷強調外界很好奇部長的一天是如何過的，蔡清祥才終於點頭答應。

    蔡清祥讓4名大學生坐上公務車跟拍，一路到了行政院開防疫會報，再回部內批閱公文，並和4人一起用餐。蔡清祥解釋法務部的組織架構與業務職掌，還意外透露每日的午餐都是太太親手準備，健康又美味。

    到了傍晚6點，4人邊拍邊喊「好累，這就是部長的一天」，終於可以收工。但蔡清祥笑著說，你們結束了，我的工作可還沒呢！

    她們今天在「部長的一天」影片發表會中說，到了法務部實習，參觀了法醫研究所及檢察署等機關，才發現所接觸到的人都很親切，和刻板印象中的公務員不太一樣，尤其檢察官要追訴犯罪，挑戰性極高。

    「不說行話，改說白話！」蔡清祥說，法律用語不易懂，光用專業術語無法和外界溝通，要轉換成人民聽得懂的語言，才能拉近距離，他透過和4名大學生接觸的機會，學習到了年輕人的觀點，獲益不少。

    法務部長蔡清祥強調，面對人民要說白話、不說行話。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥強調，面對人民要說白話、不說行話。（記者吳政峰攝）

    東吳大學政治系學生陳品璇到法務部見習。（記者吳政峰攝）

    東吳大學政治系學生陳品璇到法務部見習。（記者吳政峰攝）

    臺北商業大學應用外語系張小曼到法務部見習。（記者吳政峰攝）

    臺北商業大學應用外語系張小曼到法務部見習。（記者吳政峰攝）

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