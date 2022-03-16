在女警前頓了一下！通緝犯酒駕被逮哀嘆：不能跑船了

徐姓漁工只因騎車在女警前頓了一下被警識破，他被通緝又酒駕被逮不能出海跑船了。（民眾提供）

2022/03/16 09:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄漁工55歲徐姓男子騎機車，突然頓了一下，剛好被騎在後方的女警發現，引起警方注意，立刻趨前攔停，聞到該名男子身上有酒味，核對身分時赫然發現男子竟是傷害通緝犯，再施以酒測，酒精濃度每公升0.20毫克，除掣單、扣車外，今解送歸案，徐男子嘆「出海跑遠洋的怎麼辦」？

鼓山分局今指出，中洲所長洪任宏及女警陳乃榕昨午機車巡邏，行經中洲三路時，發現騎機車的徐男行車異常，突然車身頓了一下，趨前示意停車受檢，就已聞到徐男身上的酒味，徐男當場坦承曾有喝酒。

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女警核對他的身分時，又發現徐男竟是高雄地院在去年11月發布的傷害通緝犯，不過，徐男表示都有按時到庭，不知道為何會被通緝，原本昨要搭上遠洋漁船，出海長達6到8個月的船上生活，沒想到酒駕、通緝，讓他上不了船，沒法出海討生活。

據了解，徐男多年前曾以出海捕漁維生，近年則改做船隻木工，因經濟壓力大，想要重操舊業從事收入更高的遠洋工作，由於徐男酒測值達舉發標準，依法掣單舉發並吊扣車輛，另依傷害通緝移送高雄地方法院偵辦，警方呼籲，酒後駕車己是全民公敵，請用路人切勿以身試法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

徐姓漁工只因騎車在女警前頓了一下被警識破，他被通緝又酒駕被逮不能出海跑船了。（民眾提供）

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