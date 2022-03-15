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    分居丈夫當街殺妻 專家提醒：分居夫妻別做這些事

    台中北屯區發生丈夫當街殺妻逃逸，4歲小孩目賭行兇過程。（民眾提供）

    台中北屯區發生丈夫當街殺妻逃逸，4歲小孩目賭行兇過程。（民眾提供）

    2022/03/15 21:29

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯上午發生一起丈夫當街殺妻、4歲兒子目睹的人倫悲劇，妻子當場無生命跡象，送醫不治，兩性專家及學者提醒，分居夫妻應避免單獨相處、正面衝突與爭執，減少刺激言語，就算要回家拿東西，應找比對方（夫或妻）更強壯的人陪同保護。

    國立彰化師範大學婚姻與家族治療研究教授郭麗安指出，這名妻子回家拿東西有請她妹妹陪同，可能夫妻關係緊張，但沒想到丈夫突然抓狂傷害她，建議若丈夫有暴力傾向，分居夫妻應減少直接接觸，可電話連繫，見面也要做好危險評估，不要爭執、激怒對方、或說些無關緊要的話。

    亞洲大學醫學暨健康學院副院長、心理學系主任孫旻暐表示，分居讓夫妻各保有空間，但兩人對分居是還想復合或準備離婚的想法不同，因此分居可能讓情緒仍無法平復，讓相處出現變數。

    孫旻暐表示，如果對方曾出現言語、肢體暴力的危險族群，建議不要單獨相處、或是有風險的地方見面，見面時找第3方陪同、相遇時不要刺激對方，引導自己到安全處。

    目睹該案的死者妹妹、及未成年孩子的心理都受到巨大影響，尤其是目睹父殺母的小孩，會產生情緒影響，包括不安全感、不安哭鬧，影響社交等長期傷害，必須心理諮商與輔導。

    幸福家庭心理諮商所所長黃玫瑰也說，即使是分居夫婦，被分的一方覺得痛苦、心理不平衡，不論想離婚或想復合，建議雙方可尋求心諮商，如果對方有暴力傾向，可尋求113、避免爭執，如果都在盛怒下，也應等情緒平靜再溝通。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    台中北屯區發生丈夫當街殺妻逃逸，警方現場採證。（民眾提供）

    台中北屯區發生丈夫當街殺妻逃逸，警方現場採證。（民眾提供）

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