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    北大武山登山客滑倒撞昏 疑領隊不合格又未保險將開罰

    北大武山檜谷山莊的工作人員及高山協作背負該名女子下山。（擷自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

    北大武山檜谷山莊的工作人員及高山協作背負該名女子下山。（擷自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

    2022/03/15 11:52

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕北大武山昨天再傳出有登山客失足昏倒意外，一度出動直升機吊掛，唯當時天候不佳，只能由人力揹負下山，雖然成功救援，該女子也自行就醫，但消防局查出該名女子的領隊不合格，且未替隊員保險就冒險上山，將依屏東縣登山活動管理自治條例開罰1至5萬元。

    屏東縣消防局昨天上午11時35分接獲北大武山檜谷山莊報案，指在泰武鄉北大武4.2k有民眾摔傷，即派遣泰武分隊、來義分隊、第二大隊及特搜大隊等8車17人出勤，由第二大隊長林國偉指揮，由於傳出傷者傷勢嚴重，亦同步向空勤總隊申請直升機支援吊掛，陸空兩隊同時併進。

    不過，當時直升機於下午1時許飛抵吊掛點時，因現場雲層太厚，無法執行吊掛，由地面搶救人員持續前往於2時54分接觸傷者，初步評估53歲的黃姓女子雖有頭部外傷，但已恢復意識且右手疼痛，當時已可行走，經協助傷者下山，5時28分抵達新登山口，傷者表示跟團離開後再自行就醫。

    檜谷山莊透過臉書「屏東林區管理處北大武山資訊站」指出，他們約在中午獲報，指傷者已在步道4.2k處，因滑倒頭部而受創並昏迷，經報案通知消防局，但他們第一時間到場時，不了解傷者的傷勢，不敢移動，過了些許時間傷者甦醒，開始檢傷。

    該女子的頭部有撕裂傷且手腕疼痛、腳麻，嘗試攙扶讓她自行行走，結果腳踝呈現彎曲狀態，決定用人力背負的方式回山莊，後來直升機到上空時，就因現場雲層太厚而無功而返，不過，現場傳出，該女子的領隊並未替其保險，且可能發生脫隊狀況，消防局介入調查。

    屏東縣消防局表示，該案已違反屏東縣登山活動管理自治條例第6條第2項，領隊未具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，且亦違反同條第4項對領隊未依規定為本人及隊員辦理登山綜合保險，依規可處1萬元至5萬元以下罰鍰。

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

    消防人員將傷者救下山。（消防局提供）

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