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    驚險！露營車山路硬切超車狂奔後冒濃煙 後車嚇壞

    露營車山路硬切超車狂奔，車後冒出一陣濃煙後車駕駛以為墜入河谷。（取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

    露營車山路硬切超車狂奔，車後冒出一陣濃煙後車駕駛以為墜入河谷。（取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

    2022/03/14 10:12

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕嚇壞寶寶！有民眾目擊，一輛露營車前往苗栗縣泰安鄉露營後，行經泰安鄉苗62-2線時，突然硬切前車急速超車，之後往前狂奔逆向至一旁鄰近河谷的道路，然後車後冒出陣陣濃煙，讓後車駕駛以為露營車發生重大事故墜入一旁至少20公尺深河谷，之後露營車又在陣陣濃煙中出現倒車。

    影片之後被上傳到臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，警方也接獲檢舉，由於當地常因落石所以未設監視器，警方觀看影片後發現，露營車車主不只違規超車，而且因車速過快直接開到逆向車道，所幸當時逆向車道沒有車輛駛出，不然一定會撞上釀成重大事故。

    警方今強調，這件違規案例應是有外地遊客前往泰安鄉露營後要行駛離開，但在山路狂飆還硬切超車，罔顧其他用路人安全，甚至逆向行駛開往對向車道，已經違反道路交通管理處罰條例，將開單處罰。

    由於當時畫面太過嚇人，警方也說，露營車逆向行駛地點一旁就是河谷，稍有不慎不只可能撞到其他車輛，也可能煞不住直接衝到20公尺深河谷，行為相當危險，呼籲到泰安鄉露營民眾保持良好交通行駛習慣。

    露營車逆向衝入對向車道後揚起陣陣塵沙，讓人誤以為衝入河谷。（取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

    露營車逆向衝入對向車道後揚起陣陣塵沙，讓人誤以為衝入河谷。（取自八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

    圖為事發路口。（民眾提供）

    圖為事發路口。（民眾提供）

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