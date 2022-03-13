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    誰大膽偷走40萬神明錢？ 警破案發現主委「犯糊塗」

    警方發現裝有40萬元的牛皮紙袋就放在辦公室抽屜內。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現裝有40萬元的牛皮紙袋就放在辦公室抽屜內。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/13 20:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市某宮廟9旬陳姓主委，將宮廟準備發放的信徒救濟金40萬元帶回家整理，他踏進家門時以為錢放在電動車前置物籃，回頭查看卻發現錢不見；陳向警方報案，聲稱40萬元被偷，陳不想增加警方困擾、一度想自掏腰包補足損失。警方抽絲剝繭，發現陳當天離開宮廟時「兩手空空」，研判錢還在宮廟內，領陳回去尋找果然順利找到40萬元。

    警方調查，陳姓主委日前晚上7時許，從台北市大同區某宮廟辦公室離開，他騎乘身障電動車返家，將車停放在公寓1樓大門內，他事後以為自己放在車前置物籃內、裝有40萬現金的牛皮紙袋忘了拿，回頭查看，赫然發現牛皮紙袋不翼而飛。陳起先以為牛皮紙袋被偷，還懷疑竊賊可能跟他住在同一棟公寓內。

    兩天後，陳告訴信徒此事，信徒領著他向轄區派出所報案；陳聲稱，那40萬元是宮廟準備發放的信徒救濟金，當天他打算拿回家整理以利發放。

    警方不敢大意，著手調閱監視器畫面，同時比對陳當天返家路徑；但員警發現陳當天返家時，他的電動車前置物籃並沒有牛皮紙袋，案情陷入膠著。

    陳對此苦惱不已，也不願增加警方麻煩，一度表示不願報警，要自掏腰包補足40萬元損失。

    不過，員警發現陳返家時電動車上沒有錢，途中也沒遭搶，錢更不可能消失，因此研判錢可能還在宮廟辦公室內。員警回頭調閱陳當晚離開宮面的監視器，果然發現陳當時「兩口空空」，員警研判錢可能還在辦公室內，員警於是領陳返回辦公室查找，過然在一處抽屜內找到裝有40萬元的牛皮紙袋，順利化解一場虛驚。

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