網路吸金3億重判15年 通緝犯因違規迴轉栽了

才霸視訊網路公司負責人游阿昆（中）因駕車違規左轉，被取締他的員警逮捕歸案。（記者李容萍翻攝）

2022/03/13 17:41

〔記者李容萍／桃園報導〕才霸視訊網路公司負責人游阿昆，被控以「看盤軟體經銷專案」、「外匯專案」等名義吸金逾3億元，被判刑15年確定，須入監服刑，但他在入監前夕落跑，經台北地檢署發佈通緝，桃園市楊梅警分局日前在楊梅區永美路、仁美路口，攔下一輛違規紅燈迴轉的黑色廂型車，盤查竟是游男，過程中，游男車上搭載的67歲劉女拉扯警員阻止盤查，造成警員手指受傷，警方製作筆錄後，已將游男解送台北地檢署歸案，劉女則依妨害公務罪嫌移送桃園檢署偵辦。

警方查出，高中畢業的游阿昆（66歲），曾從事金融資訊工程相關工作，並因涉入吸金案遭判刑，自2011年4月起，成立才霸視訊網路公司重操舊業，利用看盤軟體經銷專案、外匯專案多項投資專案名義，向投資人以投資最新看盤軟體為由，招攬投資每單位25萬元、年息高達50％及保證拿回本金，至2014年5月19日止，前後吸金達3億6954萬元，台北地檢署起訴，高院判刑15年、沒收犯罪所得2億1819萬多元，最高法院前年12月駁回上訴，游判刑15年確定，須入監服刑。

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游男一度因案遭羈押，之後獲高院裁定250萬元交保候傳，但他在入監前夕落跑，台北地檢署因拘提他未到案，認為他已逃匿，除聲請沒收他當年的保證金250萬元，也發布通緝。

楊梅警分局草湳派出所警員盧彥軍日前在楊梅區永美路、仁美路口，執行交通違規取締，看見一輛黑色廂型車在路口，突然在路口違規紅燈迴轉，立即攔下盤查，比對游男身分，一查竟是台北地檢署發布通緝犯，盧彥軍盤查時，游男車上的劉女拉扯阻止，造成盧的手指受傷，警方當場逮捕游男、劉女帶回訊問製作筆錄後，將2人分別解送北檢歸案和依妨害公務罪嫌偵辦。

與游阿昆同車的劉女（中）因拉扯處理員，被依涉及妨害公務罪嫌送辦。（記者李容萍翻攝）

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