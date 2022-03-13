身背6案通緝嫌打落警密錄器、電腦 逃竄50公尺仍被逮

身揹6案通緝通緝犯打落警密錄器、電腦，逃竄50公尺跪地乖乖被捕上銬。（圖由民眾提供）

2022/03/13 10:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄25歲莊姓男子約陳姓友人見面，償還所積欠的債務，陳男將汽車大辣辣違停車道上，鼓山分局員警巡邏發現上前盤查，莊男佯裝受檢，突然狂奔逃竄，雙方追逐50公尺，仍被警方逮捕上銬，赫然查出莊男竟身背6案通緝，包括台北、新北、桃園、雲林、高雄等地檢署都對他發布通緝令。

鹽埕分局今指出，五福四路派出所於前午巡邏發現，在鹽埕區駁二特區的大義街上，竟有一台黑色轎車大喇喇的停放在車道上，罔顧交通安全，員警上前詢問車主陳男，又見旁邊莊男神情慌張，員警向他走去盤查，莊男佯裝受檢，冷不防拔腿就跑，員警立即圍捕壓制逮人，警方比對清查莊男身分，發現他竟身背6條通緝，原本來僅想取締違停行為，卻讓警方意外查獲身背6條通緝在逃嫌犯。

請繼續往下閱讀...

據調查，莊男（25歲）於去年5月起，就陸續因詐欺、傷害罪嫌遭台北、新北、桃園、雲林、高雄地檢署等發布通緝，他原本約陳姓友人至駁二特區商討債務歸還事宜，不料，只因陳男違規停車吸引警方盤查，見警方要求他出示證件時，莊男假意推說證件放在機車置物箱內，趁要拿證件時，猛力一把推開員警，打落王姓員警的密錄器與小電腦轉身逃逸。

雙方追逐約50公尺，莊嫌就因體力不支而跪地就逮，警方於查證身份後，確認莊姓男子因6通緝未到案，循序將莊男解送高雄地檢署等6單位歸案。

身揹6案通緝通緝犯打落警密錄器、電腦，逃竄50公尺跪地乖乖被捕上銬。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法