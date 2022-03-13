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    台中火警又見雜物囤屋 消防員滅火驚見：鄰居也堆積物品

    消防人員趕到現場迅速滅火。（民眾提供）

    消防人員趕到現場迅速滅火。（民眾提供）

    2022/03/13 13:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市中區興中街惡火釀6死6傷慘劇，莊姓女房東因撿拾資源回收物囤積，助燃火勢阻礙逃生，北區一戶民宅今上午傳出火警，又驚見是屋主將撿來的廢棄物堆滿屋內，所幸消防人員迅速滅火未釀災，仍嚇出附近住戶一身冷汗，警方已到場張貼限期改善通知單，不讓悲劇重演。

    這起火警發生在今天上午10時許，位在北區篤行路335巷的一戶透天民宅突冒出白煙，消防局獲報派遣中港、中區、大誠分隊及第七大隊，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員31名，由中港分隊分隊長童雅黎帶隊前往搶救，發現現場是一棟1-2樓RC建物，陽台囤積的廢棄雜物起火燃燒趕緊布署水線。

    所幸消防人員迅速滅火，發現56歲林姓屋主撿拾的家具、木材堆滿屋內外，寸步難行，幸好即時滅火未釀災，但因興中街6日火警釀6死6傷，除人為縱火外，莊姓女房東撿拾回收物堆滿樓層助長火勢加劇，導致租戶逃生不及也是死傷重大原因之一，讓篤行路這起火警的附近住戶心有餘悸。

    經查，聲稱經營藝術品、咖啡複合型商店林男透露，屋內堆放的物品都是收集來創作藝術品的素材，近來因身體狀況不太好，所以還沒有時間整理，當時在二樓陽台燒開水，疑不慎引燃旁邊堆積的物品，才會冒出白煙；而消防人員也發現，現場除林姓住戶外，其他鄰居也有堆積物品情形，當場進行防火宣導，提醒住戶物品不要推積在公共通道與屋內，已免發生火災時，阻礙逃生通報，也有容易助長火勢，延燒其他住戶的疑慮。

    另轄區第二分局文正派出所說，該處係公眾通行的通道，現場堆放雜物、家具，有妨害通行之虞，該所已先到場張貼限期改善通知單，通知物品的所有人，將通道保持淨空，一週後若發現現場仍有堆積雜物狀況，將通知環保局及清潔隊清運，並依法舉發開罰。

    現場堆滿雜物，消防人員當場進行防火宣導。（民眾提供）

    現場堆滿雜物，消防人員當場進行防火宣導。（民眾提供）

    現場堆滿雜物，消防人員當場進行防火宣導。（民眾提供）

    現場堆滿雜物，消防人員當場進行防火宣導。（民眾提供）

    轄區警方到場張貼限期改善通知單。（民眾提供）

    轄區警方到場張貼限期改善通知單。（民眾提供）

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