全國首例 南市公布重大酒駕累犯案例

台南市政府3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車，被公告在台南市重大酒駕事件資訊網頁，為全國第一起因酒駕累犯被公開資訊的案例。（圖由台南市政府提供）

2022/03/13 10:24

〔記者劉婉君／台南報導〕為有效遏阻酒駕再犯事件，台南市政府已於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車，被公告在台南市重大酒駕事件資訊網頁，為全國第一起因酒駕累犯被公開資訊的案例。

台南市交通局長王銘德表示，公告執行首週，警方分別在麻豆區謝庴寮、下營區九份街、中西區民族路2段攔獲謝姓、邱姓、林姓等3名男女涉嫌酒後開車、騎機車的再犯案件，酒測值分別為0.9mg/L、1.03mg/L、0.32mg/L，均依公共危險罪嫌移送偵辦，由於3人均曾因酒駕受過裁決處分確定的累犯，交通局依「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」將3人公告在台南市重大酒駕件網頁。

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王銘德指出，台南市全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，希望藉此讓酒後駕車等不良習慣民眾能有所警惕，同時提醒民眾行經酒駕事故路段時能更加小心。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市政府3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車，被公告在台南市重大酒駕事件資訊網頁，為全國第一起因酒駕累犯被公開資訊的案例。（圖由台南市政府提供）

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