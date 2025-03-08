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    寶刀未老！52歲前拳擊手當人質救女地勤 霸氣奪刀降伏歹徒

    52歲前拳擊手阿卜杜拉姆見男子持刀挾持女地勤，主動要求交換人質，並趁機奪刀制伏歹徒。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    52歲前拳擊手阿卜杜拉姆見男子持刀挾持女地勤，主動要求交換人質，並趁機奪刀制伏歹徒。（擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/03/08 19:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克的阿拉木圖國際機場7日發生驚險劫持事件，一名男子持刀挾持女地勤，聲稱身上帶有炸彈，現場氣氛緊張。就在警方與保全不知所措之際，52歲前拳擊手阿卜杜拉姆（Musa Abdraim）主動要求交換人質，最終趁機奪刀，成功制伏歹徒。

    根據《紐約時報》報導，事發當時，21歲地勤人員穆赫塔羅娃（Botagoz Mukhtarova）遭到一名男子從背後抓住頭髮，以利刃威脅，驚恐不已。劫持者宣稱自己攜帶炸彈，揚言「按下手機按鈕，一切都會爆炸」，導致機場大廳陷入混亂。

    現場保全與警方一度束手無策，只能試圖安撫歹徒，勸說其放下武器。這時，阿卜杜拉姆主動走上前，冷靜與劫持者對話，並提議交換人質。他回憶道：「我看到他準備刺傷她，便對他說：『放過她，拿我當人質。』」劫持者竟同意，隨即鬆開穆赫塔羅娃，改以刀威脅阿卜杜拉姆。

    阿卜杜拉姆表面上與歹徒冷靜交談，實則在尋找最佳反擊時機。當對方稍有鬆懈，他立刻出手，迅速奪取歹徒手中的刀，並與對方短暫搏鬥。機場警方及保全見狀，立刻一擁而上，將歹徒壓制在地，成功化解危機。

    哈薩克警方表示，嫌犯現已被拘留，將面臨恐怖威脅與非法持刀等指控，最高可判12年徒刑。阿卜杜拉姆事後受訪時表示，他只是出於本能行動，並透露年輕時曾接受拳擊、武術與自由搏擊訓練，但謙稱「那已經是很久以前的事了」。

    哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）對此英勇行動大加讚揚，並宣布授予阿卜杜拉姆國家獎章，以表彰他的勇敢與機智。警方則在聲明中感謝保全人員與「全民英雄」的協助，強調將持續加強機場安保，確保旅客安全不受威脅。

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