寶刀未老！52歲前拳擊手當人質救女地勤 霸氣奪刀降伏歹徒

52歲前拳擊手阿卜杜拉姆見男子持刀挾持女地勤，主動要求交換人質，並趁機奪刀制伏歹徒。（擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/03/08 19:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈薩克的阿拉木圖國際機場7日發生驚險劫持事件，一名男子持刀挾持女地勤，聲稱身上帶有炸彈，現場氣氛緊張。就在警方與保全不知所措之際，52歲前拳擊手阿卜杜拉姆（Musa Abdraim）主動要求交換人質，最終趁機奪刀，成功制伏歹徒。

根據《紐約時報》報導，事發當時，21歲地勤人員穆赫塔羅娃（Botagoz Mukhtarova）遭到一名男子從背後抓住頭髮，以利刃威脅，驚恐不已。劫持者宣稱自己攜帶炸彈，揚言「按下手機按鈕，一切都會爆炸」，導致機場大廳陷入混亂。

請繼續往下閱讀...

現場保全與警方一度束手無策，只能試圖安撫歹徒，勸說其放下武器。這時，阿卜杜拉姆主動走上前，冷靜與劫持者對話，並提議交換人質。他回憶道：「我看到他準備刺傷她，便對他說：『放過她，拿我當人質。』」劫持者竟同意，隨即鬆開穆赫塔羅娃，改以刀威脅阿卜杜拉姆。

阿卜杜拉姆表面上與歹徒冷靜交談，實則在尋找最佳反擊時機。當對方稍有鬆懈，他立刻出手，迅速奪取歹徒手中的刀，並與對方短暫搏鬥。機場警方及保全見狀，立刻一擁而上，將歹徒壓制在地，成功化解危機。

哈薩克警方表示，嫌犯現已被拘留，將面臨恐怖威脅與非法持刀等指控，最高可判12年徒刑。阿卜杜拉姆事後受訪時表示，他只是出於本能行動，並透露年輕時曾接受拳擊、武術與自由搏擊訓練，但謙稱「那已經是很久以前的事了」。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）對此英勇行動大加讚揚，並宣布授予阿卜杜拉姆國家獎章，以表彰他的勇敢與機智。警方則在聲明中感謝保全人員與「全民英雄」的協助，強調將持續加強機場安保，確保旅客安全不受威脅。

???????? BROWN SHIRT DUDE IS A HERO: At a Kazakhstan airport on a domestic flight, a man tried to enter the pre-flight inspection area without documents.



When a female airport employee asked him for a passport, he pulled out a knife and took her hostage!



The guy with the brown shirt… pic.twitter.com/jw9ln4hHc3 — Lord Bebo （@MyLordBebo） March 7, 2025

Un ancien boxeur empêche un acte terroriste à l’aéroport du Kazakhstan ???????? ✈️



L’ancien champion, Musa Abdraim, s’est proposé d’être échangé avec une otage de 21 ans menacé avec un couteau （l’homme menaçait de faire exploser une bombe via son téléphone） ????



Comme vous l’avez vu… pic.twitter.com/FJCJuCqSMg — Les Boxeurs （@LesBoxeursX） March 8, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法