寶刀未老！52歲前拳擊手當人質救女地勤 霸氣奪刀降伏歹徒

2025/03/08 19:27

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕哈薩克的阿拉木圖國際機場7日發生驚險劫持事件,一名男子持刀挾持女地勤,聲稱身上帶有炸彈,現場氣氛緊張。就在警方與保全不知所措之際,52歲前拳擊手阿卜杜拉姆(Musa Abdraim)主動要求交換人質,最終趁機奪刀,成功制伏歹徒。

根據《紐約時報》報導,事發當時,21歲地勤人員穆赫塔羅娃(Botagoz Mukhtarova)遭到一名男子從背後抓住頭髮,以利刃威脅,驚恐不已。劫持者宣稱自己攜帶炸彈,揚言「按下手機按鈕,一切都會爆炸」,導致機場大廳陷入混亂。

請繼續往下閱讀...

現場保全與警方一度束手無策,只能試圖安撫歹徒,勸說其放下武器。這時,阿卜杜拉姆主動走上前,冷靜與劫持者對話,並提議交換人質。他回憶道:「我看到他準備刺傷她,便對他說:『放過她,拿我當人質。』」劫持者竟同意,隨即鬆開穆赫塔羅娃,改以刀威脅阿卜杜拉姆。

阿卜杜拉姆表面上與歹徒冷靜交談,實則在尋找最佳反擊時機。當對方稍有鬆懈,他立刻出手,迅速奪取歹徒手中的刀,並與對方短暫搏鬥。機場警方及保全見狀,立刻一擁而上,將歹徒壓制在地,成功化解危機。

哈薩克警方表示,嫌犯現已被拘留,將面臨恐怖威脅與非法持刀等指控,最高可判12年徒刑。阿卜杜拉姆事後受訪時表示,他只是出於本能行動,並透露年輕時曾接受拳擊、武術與自由搏擊訓練,但謙稱「那已經是很久以前的事了」。

哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)對此英勇行動大加讚揚,並宣布授予阿卜杜拉姆國家獎章,以表彰他的勇敢與機智。警方則在聲明中感謝保全人員與「全民英雄」的協助,強調將持續加強機場安保,確保旅客安全不受威脅。

???????? BROWN SHIRT DUDE IS A HERO: At a Kazakhstan airport on a domestic flight, a man tried to enter the pre-flight inspection area without documents.



When a female airport employee asked him for a passport, he pulled out a knife and took her hostage!



The guy with the brown shirt… pic.twitter.com/jw9ln4hHc3