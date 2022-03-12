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    阿兵哥疲勞駕駛？國3關西段6車連環撞 路過護理師CPR救少女

    余姓阿兵哥的車子連環撞之後猶如廢鐵。（記者黃美珠翻攝）

    余姓阿兵哥的車子連環撞之後猶如廢鐵。（記者黃美珠翻攝）

    2022/03/12 18:46

    〔記者黃美珠／關西報導〕疲勞駕駛釀禍？國道3號北上78.1公里今天凌晨近2點發生1大5小車連環撞意外，5名傷者4人送醫，其中，16歲郭姓少女和24歲黃姓女子送醫前一度失去意識，1名護理師行經特別停車下來為少女CPR，所幸郭姓少女和黃女目前都傷勢穩定。

    國道警方調查，6名駕駛都沒有酒駕問題，倒是率先追撞前方聯結車的24歲余姓阿兵哥坦言，他在車過苗栗西湖之後就覺得很疲累，可能一時恍神才會撞上聯結車，車子一路從最外側車道橫衝而去，橫亙內側和中線車道，引發連環撞。

    國道6隊竹林分隊指出，撞成一團的6車中，還包括1輛接體車，其中2車、5人受傷，4人送醫，為了處理這起意外，事發路段一度全線封鎖，影響車流。

    阿兵哥余男車子的車子連環撞後宛如廢鐵，車上16歲郭姓少女傷勢嚴重，一度陷入昏迷，送醫診斷出顱底出血。事發後，郭姓少女被余男奮力拖出變形的車子，倒在路肩，經過的1名護理師注意到，特別停車下來為她CPR，直到救護人員趕抵接手後才離去。郭姓少女經送醫治療目前生命跡象穩定，但飽受驚嚇，迄今仍反應遲緩。

    21歲張姓男子開車載黃姓女子，閃避不及追撞余男車子，黃女右眼嚴重挫傷，有頭骨骨折，擠壓眼睛導致錯位。

    至於余男臉部、雙手、腳跟鎖骨也都受傷，後車駕駛張男跟哥哥2人左膝都有受傷，張兄胸部還有挫傷現象，與余男先後被送醫治療。

    6車連環撞現場讓人怵目驚心。（記者黃美珠翻攝）

    6車連環撞現場讓人怵目驚心。（記者黃美珠翻攝）

    接體車也追撞上去。（記者黃美珠翻攝）

    接體車也追撞上去。（記者黃美珠翻攝）

    處理6車連環撞事故，國道6隊竹林分隊一度封鎖北上車道全線。（記者黃美珠翻攝）

    處理6車連環撞事故，國道6隊竹林分隊一度封鎖北上車道全線。（記者黃美珠翻攝）

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