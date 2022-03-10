機車逆向碰撞瑪莎拉蒂 騎車婦噴飛傷重亡

逆向機車突然衝到快車道。（民眾提供）

2022/03/10 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕一輛新車要價758萬的瑪莎拉蒂（特瑞斯莫）雙門跑車，昨下午行經中市七期重劃區一處路口時，與另輛突然逆向行駛的機車迎面碰撞，女騎士被撞飛落地，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重宣告不治，事故原因由警方調查釐清中。

昨天下午5點多，24歲詹姓男子駕駛瑪莎拉蒂跑車，沿市政北二路由惠民路方向往朝富路方向直行，65歲楊姓婦人則是騎車沿市政北二路逆向行駛，雙方在河南路、市政北二路口發生碰撞，根據民眾提供的行車紀錄器顯示，楊婦先是在慢車道逆向騎了一小段，接著準備橫越河南路突然因不明原因騎衝到快車道。

請繼續往下閱讀...

此時剛通過路口的瑪莎拉蒂根本反應不及，迎面撞上機車，楊婦也被撞飛後重重落地，因撞擊力道不小，楊婦當場失去生命跡象，轄區第六分局交通分隊獲報趕往處理，先將楊婦緊急送醫搶救，瑪沙拉蒂的車頭、下巴、車身也都受到程度不等的損傷，兩造均無飲酒的酒精反應。

詹男向警方說，駛經路口突然見機車竄出，「根本來不及反應」才撞上，警方初步研判是機車逆向行駛、瑪沙拉蒂未注意車前狀況釀成這起事故，而楊婦經送搶救後仍在深夜因傷重宣告不治，警方今已報請檢方相驗，釐清楊婦是否因身體不適，抑或是其他原因才逆向騎車衝到快車道，至於詹男也因涉及過失致死罪嫌，將進一步究責。

瑪莎拉蒂根本來不及反應迎面撞上。（民眾提供）

車禍事故現場。（民眾提供）

瑪沙拉蒂的車頭、下巴、車身也都受到程度不等的損傷。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法