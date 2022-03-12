離奇！騎士深夜騎筆直4線道 下一秒撞擊路旁遊覽車身亡

社頭中山路10日凌晨發生一起車禍意外，騎士騎車偏離車道，疑似自撞停放路邊遊覽車，雙方車輛嚴重受損，騎士失去生命跡象。（民眾提供）

2022/03/12 09:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉中山路（141縣道）一段10日凌晨4點多發生一起死亡車禍，49歲范姓男子當時騎乘機車行經該路段，卻無故撞上停放路旁的遊覽車，造成頭部受傷，經送醫後不治身亡，事後警方調查，事故地點為筆直空曠的4線道，范男抽血檢驗酒精濃度也無反應，為何造成車禍，警方表示將儘速釐清原因。

警方調查，該起車禍發生在10日凌晨4點25分，當時范男騎乘機車，由南往北走中山路一段，行駛至國立彰化特殊教育學校附近時，機車突然偏移車道，撞向停在路邊的一輛遊覽車後方，由於撞擊猛烈，遊覽車後方直接被撞凹，機車車頭則嚴重毀損，范男一度失去生命跡象，救護車抵達緊急送醫，仍因傷重不治。

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據了解，事故現場為15米寬闊的4線道，遊覽車停放空間未劃設紅、黃線標線，離車道也有一段距離，為何范男騎到一半去撞遊覽車後方？當地居民感到不可思議，也覺得離奇詭異。

對此社頭分駐所表示，經調閱事發路段附近路口監視器發現，范男在事故前一個路口，即中山路與和平二路口時，已有出現行車不穩的情況，等過了該路口，機車漸漸偏離車道，隨即撞上路邊遊覽車。警方表示，范男無酒精反應，遊覽車停放處無劃設禁止停車標線，也出突出路面，事故詳請仍待釐清。

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