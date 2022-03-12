為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離奇！騎士深夜騎筆直4線道 下一秒撞擊路旁遊覽車身亡

    社頭中山路10日凌晨發生一起車禍意外，騎士騎車偏離車道，疑似自撞停放路邊遊覽車，雙方車輛嚴重受損，騎士失去生命跡象。（民眾提供）

    社頭中山路10日凌晨發生一起車禍意外，騎士騎車偏離車道，疑似自撞停放路邊遊覽車，雙方車輛嚴重受損，騎士失去生命跡象。（民眾提供）

    2022/03/12 09:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉中山路（141縣道）一段10日凌晨4點多發生一起死亡車禍，49歲范姓男子當時騎乘機車行經該路段，卻無故撞上停放路旁的遊覽車，造成頭部受傷，經送醫後不治身亡，事後警方調查，事故地點為筆直空曠的4線道，范男抽血檢驗酒精濃度也無反應，為何造成車禍，警方表示將儘速釐清原因。

    警方調查，該起車禍發生在10日凌晨4點25分，當時范男騎乘機車，由南往北走中山路一段，行駛至國立彰化特殊教育學校附近時，機車突然偏移車道，撞向停在路邊的一輛遊覽車後方，由於撞擊猛烈，遊覽車後方直接被撞凹，機車車頭則嚴重毀損，范男一度失去生命跡象，救護車抵達緊急送醫，仍因傷重不治。

    據了解，事故現場為15米寬闊的4線道，遊覽車停放空間未劃設紅、黃線標線，離車道也有一段距離，為何范男騎到一半去撞遊覽車後方？當地居民感到不可思議，也覺得離奇詭異。

    對此社頭分駐所表示，經調閱事發路段附近路口監視器發現，范男在事故前一個路口，即中山路與和平二路口時，已有出現行車不穩的情況，等過了該路口，機車漸漸偏離車道，隨即撞上路邊遊覽車。警方表示，范男無酒精反應，遊覽車停放處無劃設禁止停車標線，也出突出路面，事故詳請仍待釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國道鼎金系統火燒車 車流回堵數公里
    2022/03/11 18:23

    國道鼎金系統火燒車 車流回堵數公里
    機車騎士小腿變形卡貨車車底 佳里分隊出動「神器」救援
    2022/03/11 17:23

    機車騎士小腿變形卡貨車車底 佳里分隊出動「神器」救援

    日本東北齊呼「我愛台灣！」
    台3線廂型車遭砂石車攔腰撞上 釀2死1傷悲劇
    2022/03/11 17:19

    台3線廂型車遭砂石車攔腰撞上 釀2死1傷悲劇
    汐止系統交流道國3接國1過彎不慎 轎車自撞翻覆2傷
    2022/03/10 23:16

    汐止系統交流道國3接國1過彎不慎 轎車自撞翻覆2傷

    余祥銓「瘦身秘辛」一上市就斷貨！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播