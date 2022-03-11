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    首頁　>　社會

    台3線廂型車遭砂石車攔腰撞上 釀2死1傷悲劇

    台3線嘉義縣中埔段11日凌晨傳2死1重傷重大車禍。（中埔警分局提供）

    台3線嘉義縣中埔段11日凌晨傳2死1重傷重大車禍。（中埔警分局提供）

    2022/03/11 17:19

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣台3線286.8公里中埔鄉段，今日凌晨4時55分發生砂石車與廂型車車禍事故，強力撞擊下，廂型車車體嚴重變形，車上2位男乘客當場失去生命跡象，送醫急救仍告不治，另有位陷入昏迷女子急救後暫無生命危險，兩死1重傷重大車禍事故原因由警方調查釐清。

    警方初步調查，台3線286.8公里處與嘉132線路口，11日凌晨4時55分許，蔡姓女子駕駛廂型車沿嘉132線西向東往台3線方向行經事故路口處，與由陳姓男子駕駛的砂石車（沿台3線由北往南行駛）發生碰撞，廂型車遭砂石車攔腰撞上，車體變形。

    這場車禍造成47歲蔡女手部及腳部擦挫傷，另與蔡女同車3名乘客（2男1女）胸腹部內出血受傷，其中25歲、30歲男子當場沒有生命跡象，分別由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院、竹崎灣榮醫院，經急救仍告不治；40歲女子昏迷無外傷送往嘉義基督教醫院，正接受治療中，砂石車陳男駕駛則未受傷，案經警方調查，雙方酒測值皆為0 mg/l，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

    中埔警分局呼籲，有鑑於發生交通事故，輕則車損人傷，重則車毀人亡，用路人應重視路口路權、車輛行經路口時應減速慢行，並隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

    台3線嘉義縣中埔段11日凌晨傳2死1重傷重大車禍。（中埔警分局提供）

    台3線嘉義縣中埔段11日凌晨傳2死1重傷重大車禍。（中埔警分局提供）

    被撞的廂型車。（中埔警分局提供）

    被撞的廂型車。（中埔警分局提供）

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