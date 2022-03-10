突開車門害騎機車夫婦1死1傷 老師賠330萬元換緩刑

鍾姓老師貿然開車門，導致騎機車曾姓夫婦1死1傷，共賠償330萬元，被高雄高分院判緩刑。圖與本新聞無關。（資料照）

2022/03/10 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕鍾姓老師急著出門，上車後發現忘了帶東西，隨手打開車門要回家拿，碰巧曾姓夫婦騎車經過撞上，人車倒地一死一傷，鍾姓老師被屏東地院依過失致死罪，判處有期徒刑1年2月，高雄高分院審理期間，兩造調解成立，已賠償330萬元獲諒解，改判徒刑10月，宣告緩刑2年。

判決書指出，2020年1月18日上午10點20分，鍾員因趕著前往台南洽公，進入停放在屏東縣麟洛鄉住處門口的轎車後，突然發現有東西忘了帶，隨手開啟駕駛座車門要回家拿。

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不料就在此時，曾姓男子騎機車後載妻子徐婦經過，因閃避不及，碰撞車門後人車倒地，曾全身多處骨折受傷，徐女則因頭部受重創，經送醫急救，4天後傷重不治。

全案經警方依過失致死罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴後，屏東地院開庭調查，審酌鍾坦承犯行，但未達成和解，判處有期徒刑1年2月，他不服上訴高雄高分院，要求從輕發落。

合議庭法官開庭審理期間，鍾與曾和其家人達成和解，同意共賠償330萬元，已如數交付完畢，加上對方均表示不願追究刑事部分，並替他求處緩刑，乃從輕量處徒刑10月，緩刑2年，可上訴。

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