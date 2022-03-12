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    電魚歪風再起 澎湖海巡隊逮1船4人

    澎湖海巡隊查扣漁船非法電魚，電纜線長達460公尺。（澎湖地檢署提供）

    澎湖海巡隊查扣漁船非法電魚，電纜線長達460公尺。（澎湖地檢署提供）

    2022/03/12 12:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕沉寂多時的毒電炸魚歪風，新近又有再起趨勢！海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊會同相關單位，11日9時許在七美西南海域，查獲1艘漁船涉嫌以電氣非法採捕水產品，並將涉案1船4人押返馬公港調查，全案依違反漁業法移送法辦。

    澎湖海巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、澎湖縣政府警察局刑警大隊及農漁局共同組成「澎湖縣取締非法漁撈小組」，澎湖海巡隊PP3583巡防艇11日配合海巡署第十三巡防區指揮部雷情系統執行「護永專案」，在七美西南海域發現1艘高雄籍漁船正泰興號，疑似有非法情事，隨即實施登檢，經蒐證查獲洪姓船長等4人非法使用電氣設備拖網作業。

    隨後警艇將漁船查扣返回馬公隊部，共查扣電纜線約460公尺，各式魚蝦1批，其中包含高經濟價值明蝦，1公斤高達市價1400元。全案依違反漁業法第48條第1項第3款移送台灣澎湖地方檢察署偵辦，並經吳巡龍檢察官諭令船隻扣押，以利後續調查。

    海巡署表示，取締非法漁撈行為，絕對採取鐵腕手段，呼籲漁民朋友們，共同以感恩的心來永續經營海洋資源，不要因為一時貪圖暴利，以身試法，使用毒、電、炸魚等非法方式捕魚，傷害海域生態及造成漁業資源枯竭。漁民朋友如果有發現任何海上不法情事，請撥「118」海巡服務專線電話檢舉報案，讓全民一起維護海域安全，確保國家社會經濟。

    高雄籍漁船正泰興號涉嫌非法電魚，遭澎湖海巡隊查扣返回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

    高雄籍漁船正泰興號涉嫌非法電魚，遭澎湖海巡隊查扣返回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

    非法電魚包括高經濟海洋生物，明蝦一公斤高達1400元。（澎湖海巡隊提供）

    非法電魚包括高經濟海洋生物，明蝦一公斤高達1400元。（澎湖海巡隊提供）

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