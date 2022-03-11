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    冒充拍賣直播主小編騙資料盜刷 慣犯10個月詐103人、600多萬

    饒嫌被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

    饒嫌被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/03/11 16:18

    〔記者邱俊福／台北報導〕喜歡在臉書看直播購物的民眾，小心受騙！34歲饒姓男子，專門在臉書觀看直播拍賣，冒充直播主小編身分，傳訊息要求得標買家提供信用卡相關資訊以支付款項或運費，遂行瘋狂盜刷遊戲點數變現，4年前因此被逮遭法院判刑入獄，去年初卻繼續重操舊業，短短10個月，有103人受騙，詐逾6百萬元，刑事局偵九大隊第三隊今宣布再度將他逮捕送辦。

    警方調查，從事油漆工的饒嫌，4年前陸續犯案，遭警方送辦後，於監獄服刑2年多才出獄，但去年2月又開始犯案。

    手法是以手機上網連結臉書「丟丟妹」等人氣知名直播主拍賣海鮮、茶葉、精品等狀況，記錄下得標買家後，便以臉書申請帳號，暱稱宣稱為某直播主小編，且盜用直播主照片。

    隨後，假冒直播主小編身分，傳訊向買家佯稱得標或中獎等理由，要求買家提供信用卡相關資訊以支付款項或運費，隨即傳偽造的「表單」給得標者，要求填寫信用卡號、有效日期與安全碼等完整資料。

    饒嫌得手信用卡資料，馬上瘋狂盜刷遊戲點數，倘若銀行刷卡時，有發送簡訊驗證碼給買家，饒嫌也會要求買家告知，遂行盜刷。詐得的遊戲點數有些作為自己玩線上博弈使用，也有轉賣變現。

    警方據報經長期追查後，去年11月赴饒嫌位於新北市中和區住處將他逮捕，查扣手機、銀行存摺及金融卡等贓證物，全案依詐欺移送檢方偵辦，並聲請羈押獲准，警方清查至上月，有103人受騙，將全案依法送辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣手機、銀行存摺及金融卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣手機、銀行存摺及金融卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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