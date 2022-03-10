台中惡火6死》禮儀公司承擔喪葬費 替亡者圓滿最後一程

5名亡者家屬昨在華梵禮儀公司人員陪同下，返現場完成招魂。（記者許國楨攝）

2022/03/10 14:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街惡火6死，其中5名亡者家屬昨完成招魂，連同接下來的喪葬事宜，全數由華梵禮儀公司免費承擔，據了解，2名消防員3年前在大雅區一場惡中殉職，全部的喪葬費用也是由該公司負擔，華梵說，這起重大災害人感到難過與不捨，希望替亡者圓滿最後一程，撫慰家屬悲傷。

這起惡火造成6死6傷慘劇，包括廖女（66歲）、葉男（42歲）、廖男（43歲）、陳男（64歲）、許女（65歲）及張女（63歲）等6名不幸罹難亡者，除住外縣市的陳男家屬因宗教信仰關係，直接領回遺體未辦理引靈，其餘5名的家屬昨天分2梯次，在華梵禮儀公司人員陪同下，回到現場以擲筊方式完成相關招魂及引魂儀式。

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而接下來連同法事、法會、棺木及與塔位等後續喪葬事宜，估算費用約120萬元，也一併由該禮儀公司全數承擔；「有種儀式一生只有一次」，華梵禮儀副總經理張少薰今天說，發生這起重大災害令人感到難過，尤其在得知罹難者多為經濟能力有限的外地人，卻僅因租屋不幸命喪火窟，更令人感到不捨。

經洽詢市府後，決定為這5名不幸罹難者免費辦理喪葬事宜，並擇日舉行聯合公祭，希望此舉讓不幸喪生的罹難者早日入土為安，也可以安慰家屬痛失親人的悲傷心情，協助罹家屬圓滿親人的最後一哩路。

據了解，3年前10月3日台中市大雅區一場工廠惡火，造成消防員謝志雄、張哲嘉英勇殉職，承辦兩位消防員喪葬的華梵禮儀公司，基於善盡社會責任，感念2位消防員捨身救火的英勇，該公司也負擔兩名打火英雄全部的喪葬費用，以及告別式的客製化會場，當時斥資百萬元，送2位英雄最後一程。

連同接下來的喪葬事宜，全數由華梵禮儀公司免費承擔。（記者許國楨攝）

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