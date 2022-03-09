台中惡火6死》「回家了···」興中街大火招魂 哭喊親人名字場面哀戚

台中市興中街大火造成6死6傷慘劇，家屬今回現場招魂。（記者許國楨攝）

2022/03/09 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街大火造成6死6傷慘劇，6名死者中的3人，家屬今天在禮儀公司人員陪同下回現場招魂，「回家了··」，在法師引領下各自呼喊親人的名字，期盼已故家人聽到呼喚，透過擲筊允杯讓他們離開傷心地，跟隨佛祖到西天極樂世界，場面哀戚。

台中市興中街火警6死6傷慘劇，檢警查出租屋鄭姓男子因未繳房租及養羊等問題和房東莊婦口角，憤而縱火；二人被拘提到案，鄭男坦承放火，莊婦則否認在樓梯間囤積大量回收物，辯稱「東西一點點，沒到堵塞地步，大部分是房客丟的」，但檢察官不採信，依殺人、過失致死等罪嫌聲押禁見2人，法院裁准。

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另據查，6名死者的身分已確定，分別是住在3樓305室的廖姓女子（66歲）、6樓703室葉姓男子（42歲）、5樓606室的廖姓男子（43歲），另外3具焦屍經採集指紋、DNA與家屬比對後，比對結果陸續出爐，分別是6樓705室的陳姓男子（64歲）、7樓電梯口的許姓女子（65歲）、8樓901室的張姓女子（63歲）。

今天中午廖婦的姐姐、張婦的女兒以及葉男的胞弟，在禮儀公司人員陪同下一同回到現場，在法師誦經後開始招魂，其中葉男胞弟及張婦女兒，各自擲筊一次及兩次，完成招魂，但廖婦姐姐則是連續擲筊五次未果，急的哭喊妹妹名字，「你不要在睡在這邊了，跟我一起走，幫妳安葬」，直到第6次才允杯，場面哀戚。

據了解，廖姓姊姊與死者廖婦沒有常聯繫，昨天才從高雄趕上來台中，但知道廖婦1人租屋獨居興中街集合住宅大樓，沒結婚是單身。

葉男胞弟捧著哥哥靈位上車。（記者許國楨攝）

廖婦姐姐則是連續擲筊5次未果，急的哭喊妹妹名字。（記者許國楨攝）

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