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    南市消防大隊向死神搶人！ 2年內救活4位OHCA患者

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

    2022/03/09 21:48

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕疫情期間，台南救護案件居高不下，市政府消防局第二大隊落實訓練，在緊要關頭發揮專業技能，2年內救活4位OHCA患者，成功向死神搶人。

    玉井消防分隊今天由高級救護技術員洪寶均擔任教官，帶領同仁針對救護案件中的心肺功能停止，以及送醫途中意識改變等做流程演練，平時訓練不鬆懈。

    第二大隊長丁春能前往督導訓練成效，整體良好，但也指示細節處如AMBU手勢的確實性，以及LUCAS架設主副手的默契等要再更熟練。

    丁春能勉勵隊員們要不斷自我鑽研、精進專業技術，他強調，唯有透過平時紮實的訓練，才能給民眾最好的救護品質。

    丁春能表示，消防隊的救護訓練內容相當多元，最緊急的就是心肺功能停止案件，因此第二大隊與中隊人員，利用平時至分隊一起訓練，並提供最新的救護知識與指引。

    丁春能說，透過一起訓練，也能了解同仁們在執行救護勤務時所面臨的問題，即時給予協助，大幅提升同仁的專業與默契。

    第二大隊都利用每月的大隊會議時間，針對IV注射、高級救護員給藥等情形，以及救護紀錄表登打正確性來討論與精進，並協調麻豆新樓醫院舉辦靜脈注射實務訓練。

    丁春能指出，第二大隊在去年度計有六甲分隊、玉井分隊等2件民眾經歷心肺功能停止後成功獲救，前年度則有南化分隊、楠西分隊等2件。

    丁春能提到，去年低血糖低血壓案件的靜脈注射成功率達到63%，為消防局施打成功率最高的大隊，第二大隊也榮獲去年度消防局救護各項業務綜合成績的第一名，顯見幹部與同仁在到院前的緊急救護，不斷的自我精進。

    台南市消防局長李明峯強調，台南1年有逾9萬件救護勤務，前年的火災件數與救護件數比為1:43，去年年為1:50，顯示救護勤務佔消防員的勤務量比例日益升高，加上國內將邁入超高齡社會，提升緊急救護品質刻不容緩。

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

    南市消防局第二大隊平時落實訓練， 2年內救活4名OHCA患者。（南市消防局提供）

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