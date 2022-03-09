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    有夠賊！撿到鑰匙跟蹤失主回家 觀察2個月伺機闖空門

    警方逮捕張男，清點偷來的財物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕張男，清點偷來的財物。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/09 15:13

    〔記者姚岳宏／台北報導〕60歲張姓男子過年前夕在北市濱江市場撿到一串鑰匙，竟一路尾王姓失主到其大直北安路住處，觀察近兩個月，本月初趁對方家中無人，侵入住宅竊得43萬元現金及首飾，事後還變裝及更換交通工具離開現場，警方調閱監視器抽絲剝繭，鎖定犯嫌昨將他逮獲。

    台北市中山警分局大直派出所本月4日接獲王姓男子報案稱，發現家中遭不明人士闖空門，損失現金及首飾共計約新台幣43萬元，警方獲報立即組專案小組追查，分析歹徒逃逸路線，鎖定張男涉有重嫌。

    警方發現，家住龍江路的張男，1月當時也是去濱江市場採買，撿得鑰匙後，竟一路尾隨失主，跟回到對方北安路家中，本月趁對方外出工作，闖空門行竊得逞，事後還變裝及搭公車、再換計程車，最後騎機車回到住處，意圖規避及混淆警方查緝。

    警方昨聲請拘搜票，將張男拘提到案，起獲剩餘贓款現金15萬餘元及遭竊首飾，張男跟警方供稱，他因長期欠債，恰巧拾獲被害人家中鑰匙，致生邪念，又觀察被害人住居所位置，等被害人外出工作時再入內行竊；警詢後，依竊盜罪嫌將張男移送台北地檢署偵辦並建請羈押。

    張男偷來的首飾等財物。（記者姚岳宏翻攝）

    張男偷來的首飾等財物。（記者姚岳宏翻攝）

    張男花用後剩下的贓款。（記者姚岳宏翻攝）

    張男花用後剩下的贓款。（記者姚岳宏翻攝）

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