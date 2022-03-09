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    台中惡火6死》與生母數十年未見 重逢竟是認屍招魂

    陳女今天回現場替生母招魂。（記者許國楨攝）

    陳女今天回現場替生母招魂。（記者許國楨攝）

    2022/03/09 14:55

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街1場惡火造成6死6傷，今天中午有3名死者家屬回現場招魂，其中死者張婦的女兒，從小被領養，因離散多年，與生母張婦數十年未見，接觸不多，僅有模糊印象，怎知再重逢竟是被通知DNA認屍，天人永隔，令人傷感。

    在這場惡火中命喪火窟的6名亡者身分已確定，分別為66歲廖婦、42歲葉男、43歲廖男、64歲陳男、65歲許婦及63歲張婦，今天中午有3組、下午則有2組家屬回到現場招魂，其中罹難者之一的張婦住8樓，因當時在火場時屍體焦黑、外觀難辨，經警方通知，其唯一的36歲陳姓女兒從台南趕到台中，透過DNA比對確認後招魂。

    而陪同陳女到招魂現場的范姓友人透露，因張婦經濟及家庭因素，陳女從小便由養父母領養，與生母張婦的關係並不密切，30多年來幾乎不曾見面，接觸也不多，對媽媽僅有小時候殘留的片段及模糊印象，目前當房仲的她，火災隔天接到警察通知，表示有死者疑似是她媽媽，詢問要不要驗DNA確認身分。

    陳女當時收到通知時很震驚、很徬徨，心裡想「怎麼會這樣子」，由於僅有血緣，沒有養育，她甚至一度詢問警方，能否找別人驗親屬關係？但警方表示僅找到她，於是決定幫媽媽做最後1件事，在友人陪同下從台南北上台中認屍，只是多年不見生母，再相見竟是天人永隔，她在現場招魂呼喊「媽媽，上車喔！」也痛罵「縱火者太可惡！」

    陳女今天回現場替生母招魂。（記者許國楨攝）

    陳女今天回現場替生母招魂。（記者許國楨攝）

    陳女捧著生母的靈位上車。（記者許國楨攝）

    陳女捧著生母的靈位上車。（記者許國楨攝）

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