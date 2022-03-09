吃飽太閒？好奇主管有無領五倍券 男冒名綁定信用卡挨告

男員工好奇主管有沒有領取五倍券，竟私自將主管的個資登入官網查詢，卻不慎誤按將主管的五倍券綁定信用卡，呂男自知做錯事，只好主動認錯，氣得主管提出告訴；台北地檢署今依妨害電腦使用罪將他起訴。 （取自五倍券官網）

2022/03/09 13:14

〔記者錢利忠／台北報導〕從事金融業的呂姓男子上班時，無意中得知主管的身分證號碼及年籍個資，適逢去年政府發送五倍券，呂男好奇主管有沒有領取五倍券，竟私自將主管的個資登入官網查詢，卻不慎誤按將主管的五倍券綁定信用卡，呂男自知做錯事，只好主動認錯，氣得主管提出告訴；台北地檢署今依妨害電腦使用罪將他起訴。

檢方調查，去年9月至10月間，呂男上班時無意中得知主管的身分證字號等個資，他好奇主管有無登記領取五倍券，竟連上五倍券官網並私自輸入主管的個資登入，呂男操作查詢時，不慎誤將主管的五倍券綁定信用卡，他擔心東窗事發，只好向主管坦白認錯。

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主管得知呂男竟濫用其個資，另想到1年多之前也曾因個資外洩而遭人盜辦信用卡，他質疑也是出於呂男之手，不願就此姑息呂男，氣得提告個資法及妨害電腦使用等罪。

檢方認為呂男並未利用主管的個資來圖利自己或他人，也查無呂男盜辦信用卡的事證，個資法的部分予以不起訴；至於呂男私自登入主管的五倍券帳號一事，則涉犯妨害電腦使用罪，此部分予以起訴。

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