南市7連霸國民黨籍議員蔡淑惠涉詐助理費 檢搜索約談中

國民黨台南市議員蔡淑惠。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2022/03/08 13:50

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌詐領助理公費，台南地檢署於8日指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處、市議會蔡淑惠辦公室等18處地點，查扣帳冊等相關物證，共傳喚包括蔡淑惠與助理等16名被告、4名證人到案追查中。

台南地檢署方面證實今天有此搜查行動；至於蔡淑惠等被告涉嫌詐領的助理費有幾屆？經費多少？南檢強調還須深入調查釐清。

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據了解，調查局南機組今天派出20多名調查人員前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、個人服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清案情。

55歲的蔡淑惠很早踏入政壇，在原南縣、市合併前曾擔任4屆台南市南區市議員，南縣市合併升格直轄市後又3度連任市議員，今年底將挑戰尋求8連霸。在2019年8月，國民黨徵召蔡淑惠出征南市第5選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但鎩羽而歸。

台南市議會目前有56位議員，從2020年初到2021年底，南市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良、現任副議長林炳利等8人涉及浮報助理費遭到檢調偵辦或起訴；今年又有國民黨市議員蔡淑惠遭偵辦，累計已有9位市議員被查辦。

據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報給議會的助理名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中，先前涉案的議員，多數被控涉虛報人頭或浮報等方式詐領助理費遭到調查。

台南地檢署指揮南機組調查員追查國民黨南市議員蔡淑惠涉嫌詐領助理費。（資料照，記者王俊忠攝）

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