南市7連霸國民黨籍議員蔡淑惠涉詐助理費 檢搜索約談中
〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市議員蔡淑惠遭檢舉疑涉嫌詐領助理公費，台南地檢署於8日指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處、市議會蔡淑惠辦公室等18處地點，查扣帳冊等相關物證，共傳喚包括蔡淑惠與助理等16名被告、4名證人到案追查中。
台南地檢署方面證實今天有此搜查行動；至於蔡淑惠等被告涉嫌詐領的助理費有幾屆？經費多少？南檢強調還須深入調查釐清。
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據了解，調查局南機組今天派出20多名調查人員前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、個人服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清案情。
55歲的蔡淑惠很早踏入政壇，在原南縣、市合併前曾擔任4屆台南市南區市議員，南縣市合併升格直轄市後又3度連任市議員，今年底將挑戰尋求8連霸。在2019年8月，國民黨徵召蔡淑惠出征南市第5選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但鎩羽而歸。
台南市議會目前有56位議員，從2020年初到2021年底，南市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良、現任副議長林炳利等8人涉及浮報助理費遭到檢調偵辦或起訴；今年又有國民黨市議員蔡淑惠遭偵辦，累計已有9位市議員被查辦。
據地方民意代表費用支給條例規定，直轄市議員公費助理費用為24萬元，可聘用6至8人，每人最多不得超過8萬元。議員提報給議會的助理名單及費用，由議會按月發薪直接匯入助理帳戶中，先前涉案的議員，多數被控涉虛報人頭或浮報等方式詐領助理費遭到調查。