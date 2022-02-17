竹縣議員陳栢維詐助理費192萬 判刑3年半定讞須入監

國民黨籍連任4屆新竹縣議員陳栢維，7年間利用2名人頭助理詐領助理補助費192萬元，一審依利用職務機會詐取財物罪將他判刑3年6月，二審逆轉改輕判6月，但被遭撤銷發回，高院更一審去年1月再逆轉改判3年6月；最高法院今駁回上訴定讞，陳確定須入監。（資料照）

2022/02/17 16:27

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍連任4屆新竹縣議員陳栢維，7年間利用2名人頭助理詐領助理補助費192萬元，一審依利用職務機會詐取財物罪將他判刑3年6月，二審逆轉改輕判6月，但被遭撤銷發回，高院更一審去年1月再逆轉改判3年6月；最高法院今駁回上訴定讞，陳確定須入監。

最高院已通知檢方啟動防逃。陳栢維從2006年起擔任新竹縣議員，連任第16至19屆縣議員，縣議會編列總額8萬、採實報實銷方式，公費補助每名縣議員僱請助理2到4人。

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判決指出，陳栢維從2010年1月聘用謝姓男子擔任公費助理，謝男2012年11月離職，陳栢維卻未告知縣議會，仍以謝男名義持續領取助理費用，從2012年12月起至2017年2月，每月詐領3萬元，共詐得170萬元；陳栢維2016年7月另以陳姓男子掛名助理，向議會詐領每月2萬5000元助理費直至隔年2月，詐領約21萬餘元，總計共詐取公費192萬餘元。

新竹地檢署蒐證偵辦，約談後聲押獲准，陳在偵查中坦承犯行，且繳回全部犯罪所得。一審新竹地院將他判刑3年6月、褫奪公權3年。

二審高等法院認為，縣議會編列每位議員8萬元的助理費，最多可聘請4位助理，但陳栢維聘請的助理超過4位，支出的助理費用已超過8萬元，並未中飽私囊，改認定不構成貪污罪，改依使公務員登載不實罪輕判6月。

最高法院撤銷二審判決，發回更審。高院更一審認定，陳栢維觸犯利用職務詐領財物罪、使公務員登載不實2罪，考量陳在偵查中自白且繳交犯罪所得，符合減刑規定，改判3年6月。

最高法院今認定，更一審已詳述採信證據理由，陳上訴只單純爭執事實等枝節，不符上訴三審要件，駁回上訴定讞。

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