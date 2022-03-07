3/7 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/03/07 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的第111000019期威力彩、第111000056期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000019期威力彩中獎號碼為「第一區：03、12、19、26、28、31，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共95注中獎，每注可得2萬元；伍獎共428注中獎，每注可得4000元；陸獎共2537注中獎，每注可得800元；柒獎共5012注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5225注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬349注中獎，每注可得100元；普獎共5萬207注中獎，每注可得100元。

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第111000019期38樂合彩中獎號碼為「03、12、19、26、28、31」，五合摃龜；四合共14注中獎，每注可得6萬7500元；三合共190注中獎，每注可得5750元；二合共3057注中獎，每注可得750元。

第111000056期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、10、13、14、15、17、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1575注中獎，每注可得100元。

第111000056期今彩539中獎號碼為「10、11、24、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎每注可得2萬元；參獎共6834注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6923注中獎，每注可得50元。

第111000056期39樂合彩中獎號碼為「10、11、24、32、38」，四合摃龜；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8424注中獎，每注可得1125元。

第111000056期3星彩中獎號碼為「603」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000056期4星彩中獎號碼為「4767」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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