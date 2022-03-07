為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/7 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/03/07 22:25

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月7日）開獎的第111000019期威力彩、第111000056期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000019期威力彩中獎號碼為「第一區：03、12、19、26、28、31，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，每注可得15萬元；肆獎共95注中獎，每注可得2萬元；伍獎共428注中獎，每注可得4000元；陸獎共2537注中獎，每注可得800元；柒獎共5012注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5225注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬349注中獎，每注可得100元；普獎共5萬207注中獎，每注可得100元。

    第111000019期38樂合彩中獎號碼為「03、12、19、26、28、31」，五合摃龜；四合共14注中獎，每注可得6萬7500元；三合共190注中獎，每注可得5750元；二合共3057注中獎，每注可得750元。

    第111000056期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、10、13、14、15、17、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎共1575注中獎，每注可得100元。

    第111000056期今彩539中獎號碼為「10、11、24、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共201注中獎每注可得2萬元；參獎共6834注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6923注中獎，每注可得50元。

    第111000056期39樂合彩中獎號碼為「10、11、24、32、38」，四合摃龜；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8424注中獎，每注可得1125元。

    第111000056期3星彩中獎號碼為「603」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000056期4星彩中獎號碼為「4767」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/7 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/07 20:59

    3/7 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    中純金媽祖是你？ 北港朝天宮抽出幸運兒
    2022/02/19 22:09

    中純金媽祖是你？ 北港朝天宮抽出幸運兒

    低碳綠色交通路網 台中蟬聯宜居城市
    高雄女包牌9連碰 爽中7組台彩大紅包 抱走近千萬
    2022/02/17 16:56

    高雄女包牌9連碰 爽中7組台彩大紅包 抱走近千萬
    太好運！英國新手媽媽花不到400玩抽獎 爽中1.3億元豪宅
    2022/02/13 15:22

    太好運！英國新手媽媽花不到400玩抽獎 爽中1.3億元豪宅

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    傻眼！姑姑拜年送刮刮樂 一看中獎竟秒收回
    2022/02/07 22:49

    傻眼！姑姑拜年送刮刮樂 一看中獎竟秒收回
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播