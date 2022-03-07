台中惡火6死》包租婆身價不菲 愛撿回收物原因曝光

莊姓女房東身價不菲，卻愛撿資源回收物。（記者許國楨攝）

2022/03/07 18:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市興中街大火造成6死6傷重大傷亡，女房東莊麗卿在屋內堆積大量雜物，連同涉嫌縱火的鄭姓嫌犯訊後均被依公共危險罪嫌送辦；只是莊婦坐擁價值數千萬房產收租，身價不菲，算是名副其實的包租婆，但為何還要撿拾資源回收物，甚至因此吃上火警官司？不免令人好奇。

此次發生重大傷亡火災的興中街住宅大樓前身為「騎儷飯店」、「印象大飯店」，為地下一樓，地上七層樓的建築，因區位特殊，並鄰近以往最繁華，並以夜生活著稱熱區，過去又被稱為「偷情飯店」，後來改成套房出租大樓，每間房租大約5000元到7000元不等。

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據查，該棟公寓在內政部實價登錄的價格為4700萬元，交易日期是在2012年10月，當時交易的建物資料就是七層樓的建物，其中有42房、15廳、42衛，也與此次消防隊調查的現況符合，其中一樓包含地下層，面積有99.94坪，二樓到七樓的面積為45.77坪，七樓另外有水塔、機械房等設施面，每項設施占面積為4.65坪至5.89坪。

根據當地里長透露，莊婦以妹妹名義購入該筆房產超過七、八年，裡面有41間房間全部都作為出租之用，身價不菲，只是莊婦平日衣著普通，甚至撿拾資源回收物堆積在公共空間，除與租戶常產生爭執，滋生髒亂衍生老鼠四處亂竄，也讓左右鄰居苦不堪言，連透天住宅一樓門口都要架隔板，才能勉強阻止老鼠跑入。

但莊婦講也講不聽，面對台中市環保局持續罰款也不怕，有附近鄰居說，莊婦坐擁數千萬房產還收租，是名副其實的包租婆，「夭壽有錢」，實在想不透為何還要執著撿回收賣錢。但此次發生重大傷亡惡火，莊婦面對警詢時透露，該筆房產有貸款，收的租金還有水電要付，平常開銷也很大，才會撿拾回收物賣錢貼補。

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