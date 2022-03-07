台中惡火6死》消防局：從1樓到頂樓都堆雜物 導致大樓整片燃燒

消防局長曾進財說明，大樓起火點可能與雜物有關，會延燒這麼快也是雜物堆太多有關。（記者蔡淑媛攝）

2022/03/07 14:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市興中街大火造成6死6傷重大傷亡，外界指向莊姓女屋主兼房東在大樓堆放大量資源回收等雜物釀禍，消防局長曾進財證實，起火點可能與雜物有關，會延燒這麼快也是雜物堆太多，包括2樓整層堆放，從1樓一直到頂樓的樓梯間都堆滿雜物，導致大樓整片燃燒。

曾進財表示，消防員在火場發現大樓整個樓梯間都堆放雜物，2樓更是整層都堆放，進入火場時樓梯間也冒火苗，濃煙從1、2樓到7樓、頂樓竄出，延燒迅速與堆積大量雜物有關，起火點也可能與雜物有關。

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曾進財說，火場大樓通行只是1處電梯及該處堆滿雜物的樓梯，但各層樓的樓梯間都被堆滿雜物，從1樓一路堆到7樓頂，無法逃生。

市長盧秀燕表示，該7層樓集合式住宅在1997年有申請變更使用為旅館，去年進行安檢3次，其中1次是因消防器材過期被要求限期改善，9月申報改善完畢，也符合規定，昨天發生火警時，住戶也反映警報器有響、有作用。

曾進財指出，昨晚6點半火勢控制後，消防員上樓逐層、逐一敲門、破門清查搜救，在3樓發現1名死者、5樓有2人、5到6樓的樓梯間有1人，7、8樓各1人，共有6人罹難。

盧秀燕表示，經過昨晚連夜搜救，搜救工作已吿一個段落，現在正逐一清查傷亡者身份，6位傷患中有3位輕傷者已出院，還有3位傷者正救治中，市府會發放慰問金跟急難救助金協助，這次事件中受影響住戶，有40位申請登記入住安置地點，目前已有27位入住，市府會提供住宿及三餐，照顧他們的生活。

社會局將協助安頓受災戶至簽約旅館短期住宿及安排三餐，費用由市府負擔，如符合災害救助、急難紓困及急難救助等規定，區公所將協助受災民眾申辦相關補助，民政局也會協處後續喪葬事宜。

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