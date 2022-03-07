網售假名牌被抓包還堅稱「真品」 累犯騙6買家判7年

張男網拍6個假名牌包、鞋且為累犯，被桃園地院判處應執行判7年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/07 14:06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕張姓男子透過網拍販售仿冒名牌包、鞋，卻向買家佯稱是代購的真品，並以外文購買證明貨發票取信，有買家花了2萬多元購入BALENCIAGA鞋子，發現根本是仿冒品後報案，另有買家是接到警方電話才知買到假貨，張男過去早有類似前科，檢警清查共有6名買家受害，桃園地院近日依6個以網際網路對公眾詐欺取財罪且為累犯，判處張男共應執行7年有期徒刑。

張男過去曾有多次販賣假名牌包前科，2018年到2019年間他又於知名拍賣網站刊登販售真品名牌包、鞋訊息，受害品牌包括GUCCI、BALENCIAGA、CELINE、GIVENCHY等，吳姓買家指控，2019年間花了2萬4000多元，向張男購買BALENCIAGA鞋子，第一次面交時尺寸不合，後來改用寄貨到府，隨貨附有不知哪一國的發票，仔細檢查發現是仿冒品，曾以Line跟張男反映，張男堅稱是真品並推說「中國製作的鞋子跟國外的會有出入」，他隨即報警處理。

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另名林姓買家說，她曾向張男以6200元購買GUCCI短夾，下單前還有確認過價錢、真偽等，張男掛保證「真偽有問題可退貨」，但皮夾只用過3次，也沒去查證究竟是真是假，直到接到警方電話才知買到假貨。

檢警清查這次共有6名買家受害，張男坦承販售包、鞋給買家，但否認是仿冒品，辯稱商品大多是委託友人從日本代購，有附上購買證明或發票，「我相信售出的真品」；不過，友人出庭「打臉」張男說，只有替張男代購過1雙BALENCIAGA鞋子，因年代久遠不記得細節，無法確定與此案鞋子是否為同一雙。

辯護人另質疑名牌包鞋鑑定報告的證據能力亦不被採信，法官日前以張男涉犯6個以網際網路對公眾詐欺取財罪且為累犯，各判處1年4月到1年8月不等徒刑，共應執行7年徒刑，並追徵未扣案犯罪所得價額，可上訴。

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