山寨美津濃眼鏡銷全台侵權700萬 日商跨海提告

警方調查，陸男自2018年起從事誆騙賣盜版品的生意，賣出數量至少上萬副，不法獲利粗估700萬元。（記者闕敬倫翻攝）

2021/11/10 16:05

〔記者闕敬倫／新北報導〕台北市1名陸姓男子，近3年來假冒日本美津濃代理商，進口中國製山寨眼鏡在全國各大眼鏡行兜售，引起美津濃總公司注意，年初跨海來台遞狀提告。保安警察第二總隊偵一隊獲報調查3個多月，4月持票前往陸男公司搜索，查扣美津濃山寨眼鏡及相關商品等證物，總計多達1萬2千餘件，估計侵權市值至少700萬元。警方呼籲，全國眼鏡行業者須預防性下架。

據了解，美津濃作為日本最大運動品牌，從未授權日本地區以外代理、製造商品 ，近年發現台灣各大眼鏡行，販售印有美津濃商標的眼鏡，懷疑有人侵權販售仿冒品，1月跨海向台北地檢署提告。

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台北地檢署致股蔡姓檢察官獲報，指揮保二偵一隊偵辦，經3個月向上溯源，發現1名陸姓男子在台北市大安區設立進口商公司，對外宣稱是美津濃在台代理商，向全台各大眼鏡行批售中國製的盜版美津濃眼鏡，每件售價約新台幣1千元，眼鏡行再以定價3千至4千500元不等價格，販售給一般消費者。

警方調查，陸男自2018年開始，從事誆騙賣盜版品的生意，賣出數量至少上萬副，不法獲利粗估逾700萬元；今年4月28日，保二偵一隊持搜索票前往陸男公司，在公司倉庫查扣未賣出的1萬2千多件山寨版美津濃眼鏡及相關商品。

保二總隊表示，依據我國商標法第97條規定，明知仿冒商品而販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金，透過電子媒體或網路銷售亦同；另若標榜商品為原廠、正品販售，使民眾誤信購買，也可能觸犯刑法第339條之4詐欺等罪嫌。

保二總隊呼籲，本次查獲的侵權商品數量龐大，呼籲全國眼鏡業者須多加注意販售眼鏡，是否為品牌合法授權產品，如非授權請預防性下架，以免觸法。

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