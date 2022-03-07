3越男當山老鼠辯「上山玩」 判刑另併科罰金共4416萬餘元

3名越籍逃逸移工當山老鼠竊取台灣扁柏等珍貴林木，還辯稱只是上山遊玩，被南投地院法以以違反森林法罪名判刑，每人併科罰金高達1472萬餘元。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/07 14:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好扯的理由！2名阮姓、1名陳姓越籍逃逸移工，與另7名越籍移工，到南投林管處管轄的仁愛鄉林班地，竊取台灣扁柏、紅檜等生立木，阮姓等3人搭同籍男子所開的車載運木頭下山，途中被警攔截，其中1人辯稱搭車上山遊玩，上下山花近3小時，另2人坦承盜伐，3人皆被依竊取森林主產物貴重木罪名判刑，稱坐車遊玩的阮男被判刑2年6月，另2人各判1年6月，而3人皆被判併科罰金1472萬384元，合計高達4416萬餘元。

南投地院判決書指出，30歲阮姓、28歲陳姓和35歲阮姓越籍逃逸移工，是在去年2月間上山，與另7名同為越籍移工，在南投林管處管轄的仁愛鄉林班地，竊取台灣珍貴林木紅檜、台灣扁柏等，其中僅4塊是枯木，重量近35公斤，其餘25塊皆為生立木，合計重達180公斤多，市價至少105萬餘元。

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阮姓等越籍山老鼠在竊取這些台灣珍貴林木後，2阮1陳2月7日傍晚，將木塊搬到暱稱「KHOA」越籍男子所開的車子，並搭乘該車下山，而其他山老鼠仍留在山上。在晚間近7時，在卓社隧道內，被森林警察攔截查獲。

30歲阮姓、28歲陳姓越籍逃逸移工，坦承是到山上當山老鼠竊取台灣扁柏和紅檜等林木，但35歲阮姓越籍逃逸移工則矢口否認賞山老鼠，並辯稱是搭「KHOA」上山遊玩，是在山上等司機時，與另兩名越籍男子相遇，還說上山到被警方查獲共花不到3小時。

南投地院法官在判決書中說，國家森林具有涵養國土、孕育自然生物之效，對自然生態與境保護有重大意義，且生長歷程甚久，破壞的復育工程不容易，阮姓等外籍移工，非法在台居留期間為賺錢咨意在保安林內竊取我國森林貴重木材，且竊取的多數為生立木，實在已嚴重侵害我國森林保育及國土保安，依其竊取木材的材積和重量，併科山價的14倍罰金，每人為1472萬384元。

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