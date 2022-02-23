假修路真盜伐 山老鼠集團勾結渡假園區員工被判刑

南投警方在張姓山老鼠的工寮查獲大批從杉林溪盜伐、偷竊的台灣扁柏等台灣珍貴林木。（資料照）

2022/02/23 14:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕以張姓男子為首的山老鼠集團利用南投林管處的人工清查勞務標案，以僱用賴姓、江姓和陳姓男子除雜草、維修步道名義，行賄前杉林溪育樂公司劉姓工務助理員，假修路真盜伐，從2015年到2016年間，多次在杉林溪園區內步道以鏈鋸盜伐台灣扁柏，或將倒伏擋道的台灣扁柏、紅檜、牛樟鋸塊，南投地院審理後，將張、江、賴、陳、劉等人分別判處3年到1年4月徒刑，併科罰金330萬到400萬元不等，全案可上訴。

這起南投檢方2016年指揮警方查獲的「假修路真盜伐」案，山老鼠集團分工精細並有縝密計畫，且因涉嫌買通杉林溪遊樂區員工，南投林管處巡山員一度受牽連而被調職，當時備受社會矚目，經過南投地檢署偵辦起訴，南投地院法官審理調查，南投地院近日審結判決，南投林管處巡山人員未涉案，而山老鼠集團成員、杉林溪育樂公司前工務助理員及為山老鼠加工盜伐林木為木藝品的業者均被依違反森林法判刑。

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南投地院判決書指出，張姓男子是南投林區管理處辦理「人工林清查及樣區複查勞務採購」標案所聘僱、受僱於杉林溪育樂公司的勞務人員，從事步道維修整理雜草等臨時工程，他再僱用江、賴、陳姓男子協助園區步道維修及臨時工程，而實際上是利用該名義進入林班地盜伐台灣珍林木，而為了順利盜伐還勾結杉林溪育樂公司劉姓工務助理員，帶他們進入步道，再以1萬及3萬2000元行賄劉員。

張姓男子為首的山老鼠集團，大喇喇地拿鏈鋸鋸台灣扁柏，載至張男的住處或工寮存放；另外就是多次見有台灣扁柏、紅檜或牛樟倒木，就鋸成數塊，大塊歸張男所有，小塊由江、賴、陳平分，並委由黃姓男子加工製成花瓶等木藝品，也有木塊直接出售給收贓者。

檢警在集團首腦張姓男子的工寮，查到台灣扁柏多達115塊，紅檜13塊及牛樟2塊；在其住處也查到牛樟多塊及木藝茶盤和木雕福袋合計11件。 其他成員江姓、陳姓男子的家中木藝品也有合計數十件，賴男家中則查到台灣扁柏3塊。

山老鼠集團首腦張姓男子，一罪一則被南投地院法官判處多個有徒刑，應執刑3年，併科罰金400萬元；江姓男子應執刑2年10月，併科罰金350萬元；賴姓男子應執刑2年10月，併科罰金330萬元；陳男子應執刑2年10月，併科罰金350萬。至於前杉林溪育樂公司劉姓員工，則應執刑1年4月；幫製成木藝品的黃姓男子應執行6月，併科罰金40萬元，緩刑4年，並應於判決確定後1年內，向公庫支80萬元。

南投警方起出由張姓男子為首的山老鼠集團，委託業者將台灣珍貴林木，經由加工製造出的木藝品。（資料照）

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