疑山老鼠闖奇萊南峰 1凍死2求援

救援人員於仁愛鄉合 作村靜觀部落整裝準 備入山搜救越南籍移 工。（仁愛分局提供）

2022/02/23 05:30

山難地點脫離登山路線 求援2移工行蹤成謎

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉奇萊南峰下方林地，傳出三名疑為山老鼠的越南籍移工，欲盜採珍貴林木卻不敵寒流低溫，其中一人凍死，另二人前天透過死者同鄉女友對外求援，之後行蹤成謎，仁愛分局及仁愛消防分隊已組成救難隊入山搜救。

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報案女拒說3人姓名及入山目的

據了解，前天傍晚五時許，一名越南籍女子向仁愛消防分隊報案，指同為越南籍的男友及其他二名同鄉，一同前往仁愛鄉山區卻發生意外，男友受傷加上低溫影響，已經死亡，同伴用他的手機與她聯絡，希望幫忙報案救援，當警方進一步詢問三人姓名及入山目的，女子均三緘其口。

仁愛消防分隊根據越南籍男子的手機訊號定位，初判山難地點在仁愛鄉合作村靜觀部落的林地，較明顯的目標是奇萊南峰稜線下切處，但奇萊南峰按一般登山路線，是由能高越嶺道屯原登山口進入，若從奇萊主峰、北峰前往須經卡羅樓斷崖，路途較遠也更危險，事故地點脫離登山路線，須由合作村靜觀部落山區的林務局埔里事業區第廿九林班水管路入口進入，估計路程至少要八小時，但寒流加上華南雲雨帶影響，山區降雨嚴寒，更添搜救難度。

警方表示，目前掌握的訊息是一名越南籍男子死亡，其餘二人透過友人對外求助後，目前也行蹤不明，五名救難人員已經入山搜救，三人詳細身分，及是否入山當山老鼠盜採珍貴林木，還要調查釐清。

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