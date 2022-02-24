為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    山老鼠凍死？南投仁愛越南移工遺體直升機吊掛下山

    空勤直升機今天下午至仁愛鄉合作村靜觀部落山區，將越南移工遺體吊掛下山。（南投縣仁愛警分局提供）

    空勤直升機今天下午至仁愛鄉合作村靜觀部落山區，將越南移工遺體吊掛下山。（南投縣仁愛警分局提供）

    2022/02/24 19:07

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉合作村靜觀部落山區21日傍晚傳出3名越南籍移工難抵寒流低溫1人意外凍死，仁愛警方、消防及林務局人員連日搜救，今天（24日）下午在距離部落8小時路程的林地發現移工遺體，申請空勤直升機吊掛下山，由檢警進一步相驗處理，至於對外求援的2名移工研判已經下山逃逸，警方也將持續偵辦釐清案情。

    仁愛消防分隊21日晚間接獲越南籍女子報案，指稱同鄉男友日前與2名同伴進入仁愛鄉山區，但寒流來襲山區低溫，人被凍死，同伴利用其手機聯繫她希望協助報案求援，消防隊根據手機訊號研判山難地點大致在奇萊南峰下方林地，救難人員22日下午則是從合作村靜觀部落林務局第29林班的水管路入山搜救。

    由於山區降雨、低溫與濃霧，増加搜救難度，直到今天山區放晴，下午救難人員則是在距離入口步行約8小時的林地內，發現1具男性遺體，研判就是越南籍移工，警方協請空勤直升機將遺體吊掛至奧萬大森林遊樂區，明由檢警進一步相驗處理。

    至於與死者同行並對外求援的2名越南籍移工則是下落不明，研判可能已經下山逃逸，這3人詳細身分以及是否當山老鼠盜採珍貴林木，有待警方調查釐清。

    1名越南籍移工傳在仁愛鄉合作村靜觀部落林地凍死，救難人員連日搜尋，今天下午發現其遺體。（南投縣仁愛警分局提供）

    1名越南籍移工傳在仁愛鄉合作村靜觀部落林地凍死，救難人員連日搜尋，今天下午發現其遺體。（南投縣仁愛警分局提供）

    空勤直升機將越南籍移工遺體吊掛至奧萬大森林遊樂區，交由檢警進一步相驗處理。（南投縣仁愛警分局提供）

    空勤直升機將越南籍移工遺體吊掛至奧萬大森林遊樂區，交由檢警進一步相驗處理。（南投縣仁愛警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    假修路真盜伐 山老鼠集團勾結渡假園區員工被判刑
    2022/02/23 14:24

    假修路真盜伐 山老鼠集團勾結渡假園區員工被判刑
    奇萊南峰傳山難 3移工入山遇寒流傳1死2受困救援中
    2022/02/22 12:50

    奇萊南峰傳山難 3移工入山遇寒流傳1死2受困救援中

    飛利浦家電Talkshow 人氣網紅來挑戰
    科技偵查再發威 林、警與移民署合逮山老鼠
    2022/02/11 14:19

    科技偵查再發威 林、警與移民署合逮山老鼠
    逃逸移工手機寫「投降」進警局 員警一看這樣做
    2022/02/09 20:37

    逃逸移工手機寫「投降」進警局 員警一看這樣做

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    越南逃逸移工騎車逛大街 看到警察「演很大」
    2021/12/15 09:45

    越南逃逸移工騎車逛大街 看到警察「演很大」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播