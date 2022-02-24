山老鼠凍死？南投仁愛越南移工遺體直升機吊掛下山

空勤直升機今天下午至仁愛鄉合作村靜觀部落山區，將越南移工遺體吊掛下山。（南投縣仁愛警分局提供）

2022/02/24 19:07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉合作村靜觀部落山區21日傍晚傳出3名越南籍移工難抵寒流低溫1人意外凍死，仁愛警方、消防及林務局人員連日搜救，今天（24日）下午在距離部落8小時路程的林地發現移工遺體，申請空勤直升機吊掛下山，由檢警進一步相驗處理，至於對外求援的2名移工研判已經下山逃逸，警方也將持續偵辦釐清案情。

仁愛消防分隊21日晚間接獲越南籍女子報案，指稱同鄉男友日前與2名同伴進入仁愛鄉山區，但寒流來襲山區低溫，人被凍死，同伴利用其手機聯繫她希望協助報案求援，消防隊根據手機訊號研判山難地點大致在奇萊南峰下方林地，救難人員22日下午則是從合作村靜觀部落林務局第29林班的水管路入山搜救。

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由於山區降雨、低溫與濃霧，増加搜救難度，直到今天山區放晴，下午救難人員則是在距離入口步行約8小時的林地內，發現1具男性遺體，研判就是越南籍移工，警方協請空勤直升機將遺體吊掛至奧萬大森林遊樂區，明由檢警進一步相驗處理。

至於與死者同行並對外求援的2名越南籍移工則是下落不明，研判可能已經下山逃逸，這3人詳細身分以及是否當山老鼠盜採珍貴林木，有待警方調查釐清。

1名越南籍移工傳在仁愛鄉合作村靜觀部落林地凍死，救難人員連日搜尋，今天下午發現其遺體。（南投縣仁愛警分局提供）

空勤直升機將越南籍移工遺體吊掛至奧萬大森林遊樂區，交由檢警進一步相驗處理。（南投縣仁愛警分局提供）

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