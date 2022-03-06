台南市議員吳通龍涉詐助理費定讞！律師質疑未上訴 檢方回應了

與台南高分院合署辦公的台南高分檢強調，更一審對吳通龍涉貪污詐財案判決並無違誤，因此檢方未上訴三審。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/03/06 23:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議員吳通龍與妻子涉詐領助理費案，在台南高分院更一審依均僅犯偽造文書、改判兩人各4月徒刑、緩刑2年。由於被告與檢察官都未再上訴，使得該案定讞，吳通龍保住議員身分。有律師點出檢方未上訴的疑點。台南高分檢回應，指更一審判決無違誤，所以未再上訴。

有資深律師指出，吳通龍此案，從一開始檢方起訴指稱其聘僱助理向議會申報每月4萬元薪水，但實際給付助理3萬元，顯然有涉及使公務員登載不實及貪污罪所指利用職務詐取財物罪責。一、二審均認定構成貪污及偽造文書罪責，後來吳通龍再提上訴，最高法院針對一、二審所適用法條均無意見，但認為到底吳通龍在偵查中有沒有認罪？此部分攸關是否可以減刑？發回更審。

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律師認為比較可疑的是，三審發回的更一審認為仍屬偽造文書罪給予吳緩刑；但貪污部分，判決理由交待此費用縱然是彈性運用方式的便宜行事不當，改認定吳氏夫妻沒有不法私有意圖。

律師表示，其見解是若吳通龍知情，自然不能稱沒有不法意圖，因為議會記載的助理薪水就是4萬元，對於議會而言，是認為4萬元全數給助理的薪水，不是其中1萬元給吳通龍另外運用的，當然若金額不多，此部分屬於量刑問題，則法條上認為不適用貪污罪責，檢察官至少要上訴到三審，讓最高法院去定奪，因為先前的一、二審都認定吳有貪污，最高法院也沒有意見，此更一審判決後檢察官沒有上訴三審，在律師觀點是覺得怪怪的，因為與一般實務操作經驗不符。

對於律師疑點，台南高分檢說明，最高法院就議員詐領或挪用助理補助費案，已表示其法律見解（見2021年度台聲字第159號裁定、2018年度台上字第1241號判決）並指明：若助理補助費是流向與議員職務有實質關聯的事項，並非挪為私用，欠缺不法所有意圖者，即不涉及貪污罪。

台南高分檢表示，本案判決已敘明被告挪用議員助理補助費作為助理本人健保、勞保費用，其他用於助理的餐費、飲料費或服務處等支出，均與議員事務有關聯性，因而認為被告無不法所有意圖、不構成貪污罪，經檢察官核其論述合理，且與經驗法則、論理法則無違，為此認為無上訴必要；其次，至於前審判決固有其事實認定，但既已被最高法院撤銷，法院本可就全案重新審理，不受前審拘束，南高檢就本案處理，應無違誤。

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