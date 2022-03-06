保住市議員資格！詐助理費緩刑定讞 吳通龍：司法還公道

台南市議會近幾年來發生多件市議員涉詐領助理費案。（記者王俊忠攝）

2022/03/06 23:10

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市議員吳通龍被控在第1屆直轄市台南市議員任內與妻子趙蓮瑛共同涉嫌詐領助理費，從檢方起訴指涉詐領170萬多元，到2021年底高分院更一審認定吳與妻子僅犯使公務員登載不實罪，無貪污犯行、改判兩人都4月徒刑、緩刑兩年。因為吳夫妻兩人與檢察官都未上訴，全案在近期判決定讞，且因未褫奪公權，吳通龍保住議員職務。

對此，吳通龍回應表示，司法終於還他公道，證明沒貪污，他現任黨籍議員身分也沒有問題，當然會尋求連任、繼續為人民做事服務、監督市政。其所在選區有包括現任議員與新人共6人參選，競爭激烈，他也要全力拚初選。

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吳通龍被控涉在擔任第1屆（2010年底到2014年底）直轄市台南市議員時結合妻子趙蓮瑛與友人、公司女員工等人詐領議員公費助理費170萬多元。2018年5月，台南地檢署依貪污詐財、使公務員登載不實等罪嫌起訴吳與妻子等4名被告。

案子移交一審後，台南地院認定吳與妻子詐領金額僅2萬元，判吳3年10月徒刑（褫奪公權3年）、吳妻2年徒刑（褫奪公權2年），另其友人、女員工兩名被告無罪；案子上訴二審，台南高分院改認定吳與妻子詐領金額是1萬6千多元（扣除為助理代繳付的2個月勞、健保費），改判吳2年徒刑（褫奪公權2年）、吳妻11月徒刑（褫奪公權1年）。

此案上訴三審，最高法院發回台南高分院更一審，去年底，更一審合議庭又改認定指吳通龍聘請的賴姓公費助理每月薪水是3萬元，吳氏夫妻卻向議會申報是每月4萬元，使議會承辦人員登載不實，賴姓助理實際月薪是3萬1千多元（本薪3萬元加上吳代繳的勞、健保自付額）。

更一審表示，吳通龍夫妻挪用賴助理兩個月各1萬元助理費，是用在助理勞、健保費、餐費、飲料費或議員服務處支出，都跟議員事務有關聯，雖使議會承辦員登載不實，固不足取，但此違法失當的處理行為，目的是讓吳服務處彈性運用補助費，尚不能認定吳氏夫妻有貪污私有意圖，不構成貪污詐財罪；但吳氏夫妻須在判決確定6個月內各向公庫支付5萬元台幣。

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