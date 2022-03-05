3/5 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、苗栗

今晚（3月5日）開獎的第111000055期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/03/05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月5日）開獎的第111000055期今彩539，頭獎開出2注，由新北市新莊區福壽街171號「日進斗金投注站」、苗栗縣頭份鎮後庄里信義路398號1樓「賀利發商行」開出；第111000055期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000055期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、08、10、11、12、15、17、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共204注中獎，每注可得500元；肆獎共2018注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000055期今彩539中獎號碼為「10、12、18、30、34」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共305注中獎，每注可得2萬元；參獎共8388注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬214注中獎，每注可得50元。

第111000055期39樂合彩中獎號碼為「10、12、18、30、34」，四合共48注中獎，每注可得21萬2500元；三合共458注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3152注中獎，每注可得1125元。

第111000055期3星彩中獎號碼為「194」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000055期4星彩中獎號碼為「3504」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法