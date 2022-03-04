3P自戕槍煞彈藥庫驚人 赫見火力強大土製炸彈、步槍、紅星

檢警追查自戕槍毒犯陳昆昇槍械流向，拘提郭姓同夥到案，起出改造六五步槍、紅星、貝瑞塔手槍、彈匣，甚至還有一顆土製爆裂物，幸及時查獲，未危害社會。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/04 10:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕槍毒犯陳昆昇上月16日先到新北是市三重旨吉社連開11槍，逃亡到新莊摩鐵跟鄭姓小女友、前妻、陳姓小弟大開毒趴，他對前妻提出3P要求，想要最後回憶被拒，他追前妻追出摩鐵，碰上警方緝捕頑抗自戕，警方當場起出槍、毒，警方續追陳昆昇槍械去向，查出郭姓同夥，起出一枚土製炸彈、改造精良的65步槍、改造紅星、貝瑞塔等手槍、子彈，火力強大宛如彈藥庫，所幸陳嫌已自戕，也及時被查獲，全案依違反槍砲條例送辦。

警方調查，49歲槍毒犯陳昆昇上16日10時許，在三重永福街旨吉社犯下槍擊案，陳嫌雖自戕，但檢警追查其他可疑協助持有槍械共犯，三重警方專案小組報請新北地檢署指揮，經分析比對，鎖定37歲郭姓涉嫌重大，深入了解其活動相關處所，依法聲請新莊、泰山二處藏身搜索票。

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專案小組，今天凌晨到郭嫌兩處藏身處搜索，在新莊區郭嫌住處查獲1把六五步槍（彈匣3個）、兩支改造貝瑞塔、紅星手槍（彈匣4個）、一個土製炸彈（引信爆裂物）等證物，其中槍枝、土製炸彈性能、結構完整，殺傷力強大，警方憂心陳嫌除擁槍自重，更會犯下大案，依持有槍械現行犯逮捕郭嫌，郭嫌辯稱槍彈全為陳嫌寄放，偵後依違反槍砲條例移送新北地檢偵辦，並持續追查槍枝來源。

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紅星、貝瑞塔手槍。（記者吳仁捷翻攝）

改造六五步槍。（記者吳仁捷翻攝）

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