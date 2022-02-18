雙雄閃死神／煞擁達姆彈 兩度舉槍欲轟警…

陳昆昇用這把槍自戕後。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/18 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方昨天凌晨追擊槍毒犯陳昆昇時，陳嫌至少兩度持槍瞄向追捕他的幹員，甚至邊跑邊回頭，手腕一轉拿裝達姆彈的槍對準後方距離僅約十公尺的兩名幹員，此一「回馬槍」動作通常是大膽老手才會做的事，讓當時追捕幹員為之一凜，所幸當時未發生警匪駁火。

對峙距離不到十公尺

資深幹員說，通常警方在後追捕，逃跑者只會想要儘快甩脫追兵，而會不慌不忙、敢在逃跑途中轉身持槍瞄警的人，幾乎都是用槍老手，目的是阻警或回擊。

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回馬槍曾是警方的痛

過去警匪追逐中，幾度發生匪徒邊跑邊回頭朝警開槍事件 ，也不止一次造成警方傷亡。比如一九九四年底，綁架要犯「狗男仔」吳慶男在台北市萬華區拒警盤查，他邊跑邊掏槍，同時瞬間側身直接對後方追警開槍，打中一名保安大隊小隊長；一九九七年，白案三嫌林春生和高天民出現在台北市五常街，員警曹立民發覺嫌犯的蹤影，在巷內追捕奔跑時，遭逃跑匪徒開槍擊中殉職。

二○○四年，台中市警二分局小隊長葉錫財、李進富追捕綁匪，也遭逃亡綁匪伏擊殉職。

至於陳昆昇，昨從新莊後港一路的摩鐵跑出來，警方發現立刻尾隨，但陳發覺接應他的小弟車輛遭攔查，回頭赫見新北市刑警大隊偵八隊的偵防車上有幹員，立即拔槍瞄向車上分隊長吳孟航及小隊長黃俊豪。

兩警下車追緝，並各對空鳴槍兩發，陳竟然也在一邊逃跑之際，同時掏槍轉身瞄警，但未開槍，兩警仍奮勇猛追，一度喝令陳嫌棄槍投降，未料一個轉彎後，陳就在一家在超商外牆扣扳機自轟。

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安心專線：1925（依舊愛我）

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警方在摩鐵內起出達姆彈、毒品等贓證物。（記者吳仁捷翻攝）

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