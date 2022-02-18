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    防水包商曾擁幸福 染毒毀了

    槍毒犯陳昆昇。（取自臉書）

    槍毒犯陳昆昇。（取自臉書）

    2022/02/18 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕舉槍自戕身亡的槍毒犯陳昆昇，原本有正常家庭、工作，染毒後完全變了個人，不僅週邊多人也開始接觸毒品，擁槍後更是行為乖張，經常衝動行事；警方研判，他前晚開槍後，第一件事不是逃亡，而是躲進摩鐵，電召女友和前妻開毒趴，還想和二女３Ｐ，不僅顯示他的毒癮深重，也因毒而失去正常判斷力，只剩下動物本能，渾然不覺警方很快就會循其足跡追來逮人。

    變得偏激易怒 動不動就當街開槍

    陳昆昇原本從事防水工程，臉書也有ＰＯ出與他事業相關的圖像，與妻子結婚後育有一對子女。親友說，原本一家和樂融融，自從陳嫌接觸毒品後，人生開始變調，陸續犯下吸毒、擁槍、公共危險、毀損等犯行，甚至當街開槍不手軟，對照他臉書留言「人生有如一場戲，一定要轟轟烈烈」，所顯出的偏激性格， 令人不勝唏噓。

    親友說，沾毒的陳昆昇，常混用Ｋ他命和毒咖啡包，脾氣變得易怒，才會動輒開槍；而他昨天發覺被警方追捕就舉槍自戕，不排除認為自己犯下販毒、槍砲等案都是重罪，自知一旦落網恐怕會坐牢多年。

    長期吸毒 大腦受損影響智力

    資深刑警表示，長期吸食Ｋ他命，以及混摻甲基安非他命、多種新興毒品的毒咖啡包，易出現發狂、暴怒、神經兮兮、疑神疑鬼等精神狀況，主要是因為大腦神經被毒品刺激，並因毒害漸至大腦受損，進而造成判斷力的下降，甚至智力減低。

    警方研判，以陳嫌情況，這次在警方追擊時，未豁出去瘋狂展開警匪槍戰，已屬萬幸。

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