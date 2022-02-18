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    跑路約前妻「最後的３Ｐ」槍煞拒捕自轟亡

    槍毒犯陳昆昇（小圖，取自臉書）拒捕，兩度掏槍瞄向追緝他的新北市刑大兩名幹員。（記者吳仁捷翻攝）

    槍毒犯陳昆昇（小圖，取自臉書）拒捕，兩度掏槍瞄向追緝他的新北市刑大兩名幹員。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/18 05:30

    母病逝 他跑去宮廟開11槍

    〔記者吳仁捷／新北報導〕四十六歲槍毒犯陳昆昇，前晚到新北市三重一處宮廟連開十一槍後，跑到新莊區的摩鐵，召集小弟陳治融、鄭姓女友、前妻林女等人開毒趴，還在逃亡前要求來一場「最後的３Ｐ」；前妻拒絕離去，陳追出去時遭遇前來抓他的武裝員警，警匪追逐百餘公尺，陳男兩度持克拉克改造手槍瞄向警方並拒捕，幹員對空鳴槍追捕後，陳嫌自知逃不掉，舉槍自戕不治，因使用威力強大的達姆彈，把自己的頭蓋骨整個轟爆。

    警方調查，陳昆昇有毒品、槍砲等犯行紀錄，陳的母親十五日病逝，他疑因心情低落，加上不滿宮廟成員欠債不還，前晚近十時到三重永福街一處宮廟辦公室連開十一槍，槍聲大作，住戶驚慌報案；陳男由小弟陳治融搭載逃離。警方趕到追查，鎖定車主陳昆昇涉重嫌。

    前妻一起開毒趴 拒絕性要求

    警方赴陳嫌三重住處查緝未獲，透過手機定位，查出陳嫌開槍後，深夜十一時藏身新莊後港一路一間摩鐵，二十七歲女友、前妻林女也來會合；陳嫌與陳治融、兩女共四人開毒趴、喝毒咖啡及拉Ｋ。

    昨天凌晨三時卅分許，陳男疑想留下「最後回憶」，向兩女提出３Ｐ要求，前妻認為他是被找來談家務問題，氣得拒絕及跑離，因擔心被陳追上，奪門而出後往上躲到摩鐵六樓；陳未發覺，追到摩鐵外，陳治融則早一步外出備車，被跟監的警方控制住。

    早被警鎖定 他走上絕路

    陳一跑出摩鐵就被警方發覺，將偵防車開上前時，陳突然掏槍瞄向車上的新北市刑警大隊分隊長吳孟航、小隊長黃俊豪，然後轉身逃逸，兩名幹員下車徒步追捕，陳跑到一半竟轉身「回馬槍」瞄向身後十公尺兩警，兩警停頓幾秒、對空各鳴槍兩發，再繼續奔追，等追到轉角後，陳認為自己逃不掉，開槍自轟倒地，當場無生命徵象，送醫仍不治。

    警方隨後在摩鐵房內查獲兩把手槍、六十七發子彈（卅七顆達姆彈）、九十包毒咖啡、微量Ｋ他命等；陳的小弟和兩友辯稱槍毒都是陳嫌的，警方仍將三人依槍砲、毒品罪嫌送辦。

    據了解，陳嫌與林女離婚近兩年；林女稱他接獲前夫通知，要到摩鐵商量離婚後的家庭問題，因陳拿出毒品，大家才施用。

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