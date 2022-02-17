槍毒犯拒捕自戕 新北警圍捕驚險畫面曝光

接應陳姓槍手的同夥陳姓男子（中）。（記者吳仁捷攝）

2022/02/17 12:08

〔記者吳仁捷／ 新北報導〕有槍毒前科男子陳昆昇16日晚間先到三重永福街朝一間宮廟連開11槍，再逃到新莊摩鐵躲藏，逃逸過程遭逢警方圍捕，最後拒捕自戕身亡，緝捕過程驚險畫面曝光。

警方調查，槍手陳昆昇涉嫌朝宮廟開槍後，逃到新莊區後港一路摩鐵與鄭姓女友會合。三重分局、新莊分局、刑警大隊及保安大隊霹靂小組前往攻堅查緝。凌晨3時45分許，刑大偵八隊員警於新莊區後港一路發現陳昆昇離開汽車旅館，立刻尾隨跟監，發現接應的可疑車輛，三重分局員警立刻攔查該車輛，陳昆昇發現接應車輛遭攔查後，緊張回頭查看是否遭跟監，並同時拔槍，瞄準刑大偵八隊專案人員，作勢要開槍。

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偵八隊分隊長吳孟航及小隊長黃俊豪見狀，衝上前追緝，各對空鳴槍2發，陳嫌自知難逃法網，舉槍自戕身亡。

監視器畫面拍下，陳嫌一邊跑，一邊拿出作案槍枝，後頭緊追不捨的就是分隊長吳孟航，陳嫌手上槍枝還不停朝員警比劃，情勢相當緊張，但二名勇警不但不懼怕，還奮勇朝前猛追，並要求陳嫌丟下槍枝投降，此時陳嫌竟將槍口朝向自己，跑到超商角落後，扣下扳機，頓時「轟」的一聲，中彈倒地。

兩名幹員說，當時因情況緊急，為免嫌犯逃亡，雖然穿戴防彈衣防護，仍不顧危險衝上前查緝，見到嫌犯開槍自戕，也大吃一驚，所幸有驚無險。

據了解，槍手陳昆昇與宮廟劉姓負責人認識。但劉男供稱，雙方近來沒有過節、衝突。至於是否與宮廟的其他人有糾紛，警方還要進一步釐清。

警方起出90包毒咖啡包、3把手槍、63發子彈（37顆達姆彈），將陳嫌鄭姓女友、接應的陳姓友人，陳嫌前妻林女一併帶回偵訊，將3人依槍砲、毒品等罪移送地檢署偵辦，並將擴大追查槍枝及毒品來源。

新北警三重分局押解陳姓槍手的鄭姓女友（中）。（記者吳仁捷攝）

警方押解陳姓槍手的林姓前妻（中）。（記者吳仁捷攝）

警方查獲達姆蛋等子彈。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲90包毒咖啡包。（記者吳仁捷翻攝）

陳嫌逃到新莊的摩鐵躲藏。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲槍彈。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲槍彈。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲槍彈。（記者吳仁捷翻攝）

警方查獲槍彈。（記者吳仁捷翻攝）

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