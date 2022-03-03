照顧壓力大？狠母將女兒打成熊貓眼還用菸頭燙手

桃園市巫姓女子自稱因照料女兒「壓力大」，涉嫌用牌尺痛毆，更用菸頭燙傷女兒雙手，桃園地檢署調查後依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。（記者余瑞仁攝）

2022/03/03 17:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市巫姓女子去年間將3歲女兒從外婆處帶回自行照顧，卻涉嫌多次拿牌尺痛毆將女兒打成熊貓眼、全身是傷，更用點燃的香菸頭燙女兒雙手懲罰，見女兒滿身傷不敢帶往就醫，稱無法照料將女兒丟回給外婆照顧，外婆見孫女幾乎脫了層皮，帶往醫院就診；警方接獲醫院通報逮捕巫女送辦，桃園地檢署今依對幼童施以凌虐罪嫌將巫女起訴。

檢警調查，巫姓女子去年9月間將剛滿3歲的女兒從外婆家帶回照料，次月在租屋處因為女兒不乖、不服管教，涉嫌用牌尺、棍棒，連續對女兒施暴，甚至再用點燃的香菸朝女兒雙手猛燙，造成女兒手臂多處點狀燒燙傷痕。

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巫女見女兒慘狀不敢帶往就醫，即稱無力照顧女兒，直接將女兒再丟給外婆照顧，外婆見孫女全身傷痕累累急忙送醫，醫院發現女童雙手燙傷，且雙頰、嘴唇都有出血，胸背、雙腳也都有瘀青傷痕，雙眼更都被打成熊貓眼，立即通報警方調查。

案經警方報請檢方指揮偵辦，巫女被捕坦承不諱，她自稱因照顧小孩「壓力很大」，才會下手教訓女兒；女童外婆也證稱，孫女被巫女帶回後就滿身是傷。

檢方認為巫女顯然對女兒施以凌虐，涉犯傷害、對幼童施以凌虐等罪嫌，偵結從重依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。

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