為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    照顧壓力大？狠母將女兒打成熊貓眼還用菸頭燙手

    桃園市巫姓女子自稱因照料女兒「壓力大」，涉嫌用牌尺痛毆，更用菸頭燙傷女兒雙手，桃園地檢署調查後依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。（記者余瑞仁攝）

    桃園市巫姓女子自稱因照料女兒「壓力大」，涉嫌用牌尺痛毆，更用菸頭燙傷女兒雙手，桃園地檢署調查後依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。（記者余瑞仁攝）

    2022/03/03 17:05

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市巫姓女子去年間將3歲女兒從外婆處帶回自行照顧，卻涉嫌多次拿牌尺痛毆將女兒打成熊貓眼、全身是傷，更用點燃的香菸頭燙女兒雙手懲罰，見女兒滿身傷不敢帶往就醫，稱無法照料將女兒丟回給外婆照顧，外婆見孫女幾乎脫了層皮，帶往醫院就診；警方接獲醫院通報逮捕巫女送辦，桃園地檢署今依對幼童施以凌虐罪嫌將巫女起訴。

    檢警調查，巫姓女子去年9月間將剛滿3歲的女兒從外婆家帶回照料，次月在租屋處因為女兒不乖、不服管教，涉嫌用牌尺、棍棒，連續對女兒施暴，甚至再用點燃的香菸朝女兒雙手猛燙，造成女兒手臂多處點狀燒燙傷痕。

    巫女見女兒慘狀不敢帶往就醫，即稱無力照顧女兒，直接將女兒再丟給外婆照顧，外婆見孫女全身傷痕累累急忙送醫，醫院發現女童雙手燙傷，且雙頰、嘴唇都有出血，胸背、雙腳也都有瘀青傷痕，雙眼更都被打成熊貓眼，立即通報警方調查。

    案經警方報請檢方指揮偵辦，巫女被捕坦承不諱，她自稱因照顧小孩「壓力很大」，才會下手教訓女兒；女童外婆也證稱，孫女被巫女帶回後就滿身是傷。

    檢方認為巫女顯然對女兒施以凌虐，涉犯傷害、對幼童施以凌虐等罪嫌，偵結從重依對幼童施以凌虐等罪嫌將她提起公訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狠心繼父毆打4童 傷害罪移送台中地檢署偵辦
    2022/03/02 19:43

    狠心繼父毆打4童 傷害罪移送台中地檢署偵辦
    熊貓眼、腳流膿到校上課...17歲少女回家比「灰姑娘」還慘
    2019/03/08 18:00

    熊貓眼、腳流膿到校上課...17歲少女回家比「灰姑娘」還慘

    細品最美捷運 探索周邊小確幸
    又是虐童！2歲女童遭打到發展遲緩 檢建請將惡父從重量刑
    2019/01/16 18:30

    又是虐童！2歲女童遭打到發展遲緩 檢建請將惡父從重量刑
    襲胸女童被逮要洗門風 色翁羞愧自殺
    2015/10/31 17:35

    襲胸女童被逮要洗門風 色翁羞愧自殺

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播