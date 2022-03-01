走私非洲豬瘟肉品來台 越南裔母女被判緩刑

越南裔鄧姓婦人（左）及其阮姓女兒（右）。（資料照）

2022/03/01 16:20

〔記者王定傳／新北報導〕越南商台安貿易旅遊有限公司負責人阮雲伶（通緝中），與越南裔母女鄧氏海、阮氏虹，從去年3月至8月間，由越南走私菸品及含有非洲豬瘟病毒的肉品來台；新北地院法官審酌鄧姓母女認罪、有悔意，依違反動物傳染病防治條例判處鄧女6個月徒刑、其女兒3個月徒刑，均緩刑2年，但須分別向公庫支付5萬及3萬元，可上訴。

檢警調查，3人合作模式為阮氏虹在她所經營的臉書社團上，刊登販賣越南香菸及肉品廣告，並託人在越南購買肉品後，委託台安公司運送來台或直接向台安公司訂購菸品，而阮雲伶亦使用臉書刊登受託運送貨物來台、販賣香菸肉品廣告，並負責在越南接受托運、代買、購買貨品及報關事宜。

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至於鄧女則負責在台接貨及轉運貨品予在台客戶，委由不知情的物流公司員工報關、接貨，運至台安公司位在新北市新莊區中正路的倉庫存放，再交予物流業者送達至托運、購貨客戶處。

去年8月18日，她們以在併袋貨中私運夾藏方式，經由華航班機自越南空運輸入2880包香菸及豬肉月餅、豬肉捲等約71公斤的肉製品，順利規避菸酒稅及健康福利捐共28萬餘元；警方接獲檢舉上門搜索，查獲肉品送驗後，確認含有非洲豬瘟病毒，隔日隨即銷毀。

檢方為此成立專案小組並進駐警局，全力追查上下游，聲押禁見2人獲准；警政署亦動員各縣市警察局，並與相關機關針對廠商電腦中記載的肉品流向，以及全國越南小吃、雜貨店、工廠、宿舍等實施稽查，3波行動共清查1萬220處。

檢警雖攔截最後一次走私的71公斤肉品流入市面，但之前走私的大部分肉品恐已被民眾吃下肚；檢方調查後斥責2人所為嚴重影響人民生活、也消耗大量行政資源、惡性重大，建請法院量處較重刑罰。

2人在審理時認罪，法官認為2人所為有造成傳染病防治破口之虞，且因私菸來源不明，對於消費者健康亦構成相當危害，惟念及2人均無前科，素行良好，且皆自始坦承犯行，有悔意判處上述徒刑，並以2人經此科刑教訓，當知所警惕而無再犯之虞而予以緩刑，但命2人分別向公庫支付5萬及3萬元。

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