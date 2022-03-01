三重凌晨火警1女不治 消防：火災切勿躲浴室極易致死

新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，救出一名躲藏浴室的婦人到院不治。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/01 09:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處頂樓加蓋今天上午起火，因竄出火勢，消防人車趕到，先疏散64名住戶，再於6樓浴室內救出1名女性，到院前仍不治，起火原因仍待調查釐清，消防局再呼籲，浴室多為塑膠門，不具防火時效，提醒民眾躲到有對外窗的房間，並緊閉門窗，增加獲救機會。

消防單位今天凌晨4時44分許獲報，三重區光復路二段88巷內一處6樓頂加起火，因火勢猛烈，連忙疏散各樓層共64名住戶，消防員撲滅起火處火勢後，在浴室救出一名58歲婦人，送往北市馬偕醫院急救，但仍回天乏術。

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消防員說，屋內堆積雜物，助長火勢，燃燒面積約15平方公尺；但消防局重申，建議民眾遭遇火警，勿因浴室有水源就衝入躲藏，因浴室門多為木製或塑膠製，不具防火時效，火煙極易竄入，極易釀成傷亡。

若民眾遭遇火警時無法第一時間逃出屋外，建議就地掩蔽，或盡可能躲入裝設對外窗戶房間，打開窗戶，並關門塞住門下方空隙待援，民眾求助119之際，也可告知執勤員受困位置，有助於消防員第一時間尋獲，爭取獲救機會。

新北市消防局莒光婦女防火宣導隊分隊長許陳免建議，民眾平日就應規劃、勘查逃生動線，規劃兩個亦上逃生口，受災時依逃生動線儘速逃生，並盡可能往地面層（1樓）逃生，也可就近求助防火宣導隊到府勘查，規劃逃生動線。（09:28更新）

新北市三重一處頂加公寓今天清晨傳出火警，消防疏散64名住戶，救出一名躲藏浴室的婦人到院不治。（記者吳仁捷翻攝）

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